Der britische Schauspieler Joss Ackland ist tot. Das meldete die Nachrichtenagentur PA am Sonntagabend unter Berufung auf eine Mitteilung seiner Familie. Er starb demnach im Alter von 95 Jahren friedlich im Kreis seiner Angehörigen.

Ackland galt als vielseitiger Darsteller, der sowohl auf der Bühne als auch vor der Kamera brillierte. Einem jüngeren Publikum war er etwa als Bösewicht in der US-Actionkomödie „Lethal Weapon 2“ von 1989 bekannt. Bei „Jagd auf Roter Oktober“ (1990) spielte er den sowjetischen Botschafter in den USA. Im ehrwürdigen Old-Vic-Theatre in London trat er unter anderem als Juan Perón in dem Musical „Evita“ von Andrew Lloyd Webber auf.

Als eine seiner denkwürdigsten Rollen gilt die des Sir Henry Delves Broughton in dem Film „White Mischief“ („Die letzten Tage in Kenya“) von 1987. Das an eine wahre Begebenheit angelehnte Drama gilt als gelungenes Sittengemälde des von Ausschweifungen geprägten Lebens der britischen Kolonial-Aristokratie während des Zweiten Weltkriegs. (dpa)