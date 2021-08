ProSieben 05. August 2021, 12:54 Uhr

In der Freizeit am liebsten im Kostüm: Ein Cosplayer aus Sigmaringen spielt bei „Beauty & The Nerd“ um 50.000 Euro

Seine Freizeit verbringt der 22-jährige Cao aus Sigmaringen gerne verkleidet – auch in der ProSieben-Show „Beauty & The Nerd“ läuft er im nicht ganz alltagstauglichen Outfit auf, selbstgemacht, versteht sich. Uns hat er verraten, was er von seiner Teilnahme an der Sendung erwartet.