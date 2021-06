ARD vor 2 Stunden

„Immer wieder sonntags“ geht wieder los: Warum sich Stefan Mross auf den Campingplätzen im Schwarzwald und am Bodensee so wohl fühlt

Stefan Mross startet mit seiner ARD-Unterhaltungsshow „Immer wieder sonntags“ in den Fernsehsommer – zu seiner großen Freude endlich wieder mit Publikum. Im Interview erzählt der Volksmusik-Star, was er am modernen Schlager nicht mag und warum er und seine Frau mit dem Wohnmobil so gern Ziele im Südwesten ansteuern.