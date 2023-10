Herr Herbst, Sie haben in Ihrem Leben bestimmt schon viele Hochzeitsfeste erlebt. Welches hat sich Ihnen am nachhaltigsten eingeprägt?

Das waren sicher die Dreharbeiten zu „Ein Fest fürs Leben“, denn da geht alles drunter und drüber. Gleichzeitig ist die Handlung so unfassbar realistisch inszeniert, dass ich teilweise das Gefühl hatte, ich wäre Teil einer real stattfindenden Hochzeit.

Aber Sie haben auch schon Hochzeiten erlebt, vor denen Sie am liebsten geflüchtet wären?

Sie legen den Finger genau auf die Wunde. Ich bin immer froh, wenn ich neben dem Brautpaar, das eh anderweitig absorbiert ist, noch ein paar andere Leute kenne. Sonst sind Hochzeiten für außenstehende Gäste eine sehr zähe Veranstaltung. Auf einer ähnlichen Ebene liegen vielleicht noch Beerdigungen, wo ich schon das eine oder andere erlebt habe …

Und das wäre?

Ich bin katholisch erzogen worden und habe mich lange als Messdiener verdingt. Da sind bei einigen Beerdigungen Dinge passiert, die nicht passieren sollten, von abrutschenden Särgen, die einfach ins Loch geknallt sind, über den Sargträger, der hinterher geplumpst ist, bis zum unfreiwilligen Kichern, weil die Spannung kaum auszuhalten war.

Zur Person Christoph Maria Herbst (57) machte eine Banklehre, bevor er seine Karriere als Schauspieler und Komiker mit ersten kleineren Theater- und TV-Rollen startete. Ab 2004 wurde er durch die Serie „Stromberg“ bekannt und für die Titelrolle mit dem Deutschen Comedy-Preis sowie dem Grimme-Preis ausgezeichnet. Herausragende Leistungen zeigte er auch in Filmen wie „Der Vorname“ oder „Es ist nur eine Phase, Hase“ sowie der Serie „Merz gegen Merz“ mit Annette Frier. Herbst ist seit 2012 verheiratet. Sein neuer Film „Ein Fest fürs Leben“ läuft ab dem 19. Oktober im Kino. (rhö)

Sie haben eine Lehre als Bankkaufmann gemacht. Betrieben Sie dort Feldstudien für Stromberg und Markus Braun, den Sie in „Der große Fake – die Wirecard Story“ verkörperten?

Genau. Da es Wirecard noch nicht gab, arbeitete ich für die Deutsche Bank, aber die hat sich ja mittlerweile – um es vorsichtig auszudrücken – auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Ich wusste damals allerdings weder, dass ich diese Rollen spielen würde, noch, ob ich als Schauspieler je Fuß fassen würde.

Lustigerweise hatte mein Chef bei der Scheck-Wechsel-Abteilung – ja, sowas gab es damals! – äußerlich sehr viel mit Stromberg gemein: Den Klobrillen-Haarschnitt und den Kinderschänder-Bart. Als er mich nach dem Start der Serie anrief, bin ich schon ein wenig zusammengezuckt, weil ich dachte: „Oh Gott, der ist bestimmt böse, weil er sich wiedererkannt hat.“ Süßerweise wollte er mir nur gratulieren und sagen, dass ich alles richtig gemacht hätte, als ich bei der Bank die Reißleine zog.

Wirecard-Boss Braun hat mutmaßlich 1,9 Milliarden Euro zum Verschwinden gebracht. Was für ein Verhältnis haben Sie zum Geld?

Ein sehr entspanntes, so lange es nicht um solche Summen geht. Wenn ich daran denke, fällt mir dazu eigentlich nur Dagobert Duck ein. (lacht) Geld war mir nie wichtig. Ich hatte immer genug. Nicht, weil ich mit einem goldenen Löffel geboren worden wäre oder immer viel verdient hätte. Ich habe einfach nie über meine Verhältnisse gelebt. In Zeiten, in denen ich wenig Geld hatte, wäre es mir nie in den Sinn gekommen, auf Pump ein Auto zu kaufen oder in den Urlaub zu gehen.

Apropos: Haben Sie in der Schweiz schon Urlaub gemacht oder gedreht?

Ja, wahnsinnig gerne, nur leider viel zu selten. Ich liebe die Schweiz total und könnte mir mittelfristig sogar vorstellen, Schweizer zu werden. Das können Sie gerne so schreiben! (lacht)

Christoph Maria Herbst (links) in „Ein Fest fürs Leben“. Bild: UFA Fiction/Warner Bros/Gordon Mühle | Bild: Gordon Muehle

Wissen Sie schon, wie Ihre Interpretation eines Schweizers aussehen würde?

Da reden wir nochmals drüber, wenn ich seit drei Jahren in der Schweiz wohne und eingebürgert bin. Tatsächlich habe ich kürzlich mit meiner Frau darüber gesprochen, im Alter – und in dem bin ich nun – in die Schweiz umzusiedeln.

Wie würden Sie den Humor umschreiben, den Sie lustig finden?

Ich habe nichts gegen eine gut platzierte Torte, die jemandem ins Gesicht geschmissen wird, doch kann sie irgendwie nicht alles sein. Ich entdecke für mich immer mehr Rollen mit einem tragikomischen Unterbau. Ich will Menschen darstellen, die eine Biografie haben und in denen Herzen schlagen. Nicht einfach Strichmännchen. Eine gute Komödie ist für mich, wenn die Leute mitfiebern, mitleiden und mitlachen können – ohne die Figuren auszulachen. All das unter einen Hut zu bringen und den Figuren eine gewisse Tiefe zu verleihen, das ist für mich die Königsdisziplin.

Würden Sie auch Krimis interessieren, falls die zwischenmenschliche Komponente eine größere Rolle spielt?

Total gerne, also, wenn Sie da Connections haben, würden ich Sie bitten, sich für mich einzusetzen! (lacht) Es ist nicht so, dass ich die Nase voll hätte von Komödie, aber die Zeit ist langsam reif, mich auch in anderen Genres zu tummeln – und ich hätte total Lust drauf.