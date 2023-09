Diese Frage bewegte über Jahre Millionen Deutsche: Liebt Professor Brinkmann aus der ZDF-„Schwarzwaldklinik“ Schwester Christa auch privat? Doch nein, da war nichts, beteuerte Schwester Christa alias Gaby Dohm Jahre später zu ihrem Verhältnis zum längst verstorbenen Klausjürgen Wussow. Dohm ist nicht nur wegen der Krankenhausserie eines der bekanntesten Gesichter des deutschen Fernsehens – am 23. September wird sie 80 Jahre alt, vereinzelt übernimmt sie bis heute Rollen.

Der Erfolg der „Schwarzwaldklinik“ wird vermutlich für immer in der deutschen Fernsehgeschichte unerreicht bleiben: In der Spitze schalteten 28 Millionen Menschen bei der Serie ein und brachten dem ZDF Marktanteile von 60 Prozent – kein Tatort, kein „Wetten, dass ..?“ und keine andere Serie hatte mehr Zuschauer. Einen Anteil daran darf auch Dohm für sich reklamieren, die dem Team der von Wussow oder Sascha Hehn gespielten Ärzte als Krankenschwester (und später Ärztin) eine anziehende Warmherzigkeit brachte.

Die Schwarzwaldklinik Das ZDF produzierte die Serie „Schwarzwaldklinik“ zwischen 1984 und 1988, ausgestrahlt wurde die 70 Folgen von 1985 bis 1989. 2005 folgten noch zwei Specials. Im Mittelpunkt stand die Familie Brinkmann: Professor Klaus Brinkmann (Klausjürgen Wussow), sein Sohn Dr. Udo Brinkmann (Sascha Hehn) sowie Klaus Brinkmanns Frau Christa (Gaby Dohm). Autor der Serie war Herbert Lichtenfeld, produziert wurde sie von Wolfgang Rademann. Im Schwarzwald wurden nur die Außenaufnahmen gedreht; als Außenkulisse für Klinik diente der Carlsbau in Glottertal bei Freiburg, Außenkulisse für das Wohnhaus der Familie Brinkmann war das Heimatmuseum Hüsli in Grafenhausen.

Für Dohm war die ab 1985 laufende „Schwarzwaldklinik“ mit über 40 Jahren der Durchbruch in die erste Reihe der Fernsehschauspielerinnen. Die am 23. September 1943 im österreichischen Salzburg geborene Tochter des Schauspielerehepaars Willy Dohm und Heli Finkenzeller hatte bis dahin vor allem am Theater sowie in einzelnen Film- und Fernsehproduktionen mitgewirkt.

Die Stars der „Schwarzwaldklinik“: Sascha Hehn (von links, als Udo Brinkmann), Gaby Dohm (Christa Brinkmann) und Klausjürgen Wussow (Klaus Brinkmann) 1986 bei den Dreharbeiten in Glottertal. | Bild: Horst Ossinger/dpa

Eigentlich wollte Dohm Kinderbücher illustrieren, doch für die Ausbildung war sie zu jung. Schauspielunterricht konnte sie aber bereits nehmen. In den 60er-Jahren übernahm sie erste Rollen im Theater und bekam dann 1966 ein festes Engagement am renommierten Münchner Residenztheater. 1982 wurde Dohm zur besten Schauspielerin Münchens gewählt.

Nach Rollen in Fernsehfilmen und Serien wie „Derrick“ bot der Fernsehproduzent Wolfgang Rademann ihr die Rolle der Schwester Christa in der „Schwarzwaldklinik“ an – ein Glücksgriff. „Gott, wie gut diese Serie war“, resümierte Dohm erst vor wenigen Jahren. Zudem sei die Serie tröstlich gewesen. Sie habe die Hoffnung vermittelt, „dass es eine Familie gibt, die zwar auch ihre Probleme, aber im Krankenhaus Zusammenhalt und eine Ethik hat, anderen Menschen zu helfen“.

Rückkehr in den Schwarzwald: Klausjürgen Wussow und Gaby Dohm 2004 vor dem Heimatmuseum Hüsli in Grafenhausen. | Bild: Rolf Haid/dpa

Damals in der aktiven Zeit habe sie das zunächst gar nicht so gemerkt. „Aber die Bücher waren sehr abwechslungsreich und gut geschrieben, und auch die Gastrollen waren immer speziell – es kamen damals ja jede Menge hochkarätige Theaterschauspieler als Gäste.“

Sie selbst bekam nach der „Schwarzwaldklinik“ Rollenangebote zuhauf. „Derrick“, „Das Traumschiff“, „Der Alte“, „Ein Fall für zwei“ oder die Hauptrolle der Polizeipsychologin Silvia Jansen im „Polizeiruf 110“ waren darunter.

Sie hätte gern mehr Mörderinnen gespielt

Vor wenigen Jahren sagte Dohm im Rückblick auf ihre Laufbahn, sie habe „gern Mörderinnen oder andere aggressive Charaktere gespielt – von diesen Rollen hätten es mehr sein können“. Denn tatsächlich ist neben der warmherzigen Schwester Christa aus jüngerer Zeit vor allem auch ihre Hauptrolle in der ARD-Erfolgsserie „Um Himmels Willen“ in Erinnerung. Nach dem Tod von Schauspielerin Rosel Zech übernahm Dohm die Figur der Klosteroberin.

Gaby Dohm als Baronin Louise von Beilheim in einer Drehpause der TV-Serie „Um Himmels Willen“ (2011). | Bild: Ursula Düren/dpa

Trotz ihres fortgeschrittenen Alter bekam Dohm auch nach ihrem Ausstieg bei der Serie im Jahr 2015 weiter Rollen. Auch im jüngsten „Traumschiff“ war sie wieder mit am Bord.

Theater Sascha Hehn spielt den Bösewicht, weil er als Rentner endlich Zeit dafür hat Das könnte Sie auch interessieren

Die 2022 mit dem Bayerischen Verdienstorden ausgezeichnete Schauspielerin weiß aber auch das Leben zu genießen. Seit der gescheiterten Ehe mit dem Regisseur Adalbert Plica, mit dem sie einen Sohn hat, lebt sie mit dem Regisseur Peter Deutsch und genießt es, viel zu reisen.

Mit dem Altern hat sie allerdings ihre Schwierigkeiten, wie sie im vergangenen Jahr sagte. „Die Idealisierung – mit weiser und ruhiger werden – ist ein Schmarrn.“ Am Älterwerden schätze sie rein gar nichts. „Meistens wird man eher krank, oder das Leben an sich wird schwieriger.“