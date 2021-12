Guido Cantz beendet seine Zeit als Moderator von „Verstehen Sie Spaß?“ – es gibt gute Gründe, sein Wirken als erfolgreich zu betrachten.

Er hat junge Zuschauer zurückgewonnen

Guido Cantz wirkt trotz seiner 50 Jahre alterslos. Liegt‘s am platinblonden Haar, am breiten Grinsen, am generationenübergreifend verständlichen Humor? Die von dem Kölner präsentierten Filme mit der versteckten Kamera waren vielleicht nicht immer lustig, aber nie böse und besonders beim jungen Publikum beliebt. Cantz hatte sich 2010 zum Ziel gesetzt, das Format für Familien mit Kindern wieder interessant zu machen – das hat er geschafft. Gerade junge Leute, sagt er, bitten ihn heute um Selfies. Der YouTube-Kanal zur Show hat mittlerweile 1,35 Millionen Abonnenten, eine stolze Leistung fürs öffentlich-rechtliche Fernsehen.

Er hat das Format stabilisiert

Zugegeben, zu Zeiten von Paola und Kurt Paola Felix schalteten am Samstagabend um 20.15 Uhr schon mal 21 Millionen Zuschauer „Verstehen Sie Spaß?“ ein. Von solchen Werten konnte Cantz nur träumen – sein Rekord waren 6,4 Millionen. Das liegt sicher nicht an dem Comedian, zumindest nicht nur, das ist eben der Lauf der Zeit. Zweistellige Zuschauerzahlen erreichen heute höchstens noch der Tatort oder Thomas Gottschalk beim (einmaligen) „Wetten, dass ..?“-Comeback.

Das Format Die Show ist eine Weiterentwicklung der Sendung „Teleboy“ (1974-1981), bei der Filme mit der versteckten Kamera eingestreut wurden. Erfinder und Moderator war der Schweizer Kurt Felix. „Verstehen Sie Spaß?“ wurde erstmals 1980 als 30-minütige Sendung in der ARD ausgestrahlt. 1983 entwickelte Felix die Sendung zu einer großen Samstagabendshow, seine Ehefrau Paola kam als Co-Moderatorin hinzu.

Seine Witze versteht jeder

Der Humor von Guido Cantz mag manchen etwas zu platt sein, aber als Redner im Kölner Karneval weiß der Comedian, wie er Witze so ans Publikum bringt, dass alle sie verstehen, die das wollen. Dass er in einer Zuschauer-Umfrage mal als „unfreundlich“, „arrogant“ und „gekünstelt“ bewertet wurde – darüber kann er nach bald 46 Sendungen in zwölf Jahren wohl nur lachen. Abgesehen davon, dass dieses Urteil objektiv kaum nachzuvollziehen ist. Mehr „Verstehen Sie Spaß?“-Sendungen als Cantz hat übrigens nur Kurt Felix moderiert.

Er stellt sich nicht in den Mittelpunkt

Egal ob eine YouTuberin wie Bianca „BibisBeautyPalace“ Claßen auf der hellen Show-Couch Platz nimmt oder ein Film-Star wie Heiner Lauterbach – für Cantz ist kein Gast wichtiger als der andere und jeder wichtiger als der Moderator, aber keiner jemals wichtiger als die Sendung. Eine Einstellung, die unter Moderatoren nicht allzu verbreitet ist. Auch Cantz‘ Nachfolgerin Barbara Schöneberger, deren erste Show fürs Frühjahr angekündigt wurde, ist bekannt dafür, alles zu moderieren – und das gut. An den Namen der Sendung können sich hinterher aber vermutlich nur wenige erinnern.

Ab April 2022 soll Barbara Schöneberger neue Gastgeberin der Show sein. | Bild: Uwe Ernst/dpa

Er war selbst sein bester Lockvogel

Stundenlang saß Guido Cantz mitunter in der Maske, bis er nicht mehr zu erkennen war. Das Münsteraner Tatort-Duo Axel Prahl und Jan Josef Liefers nervte er so mal als ungewöhnlich lebhafte Leiche auf dem Seziertisch. Solche Mühen hat keiner seiner Vorgänger in diesem Umfang auf sich genommen – und das wird wohl auch Cantz‘ Nachfolgerin nicht tun. Vielleicht auch, weil sie dafür einfach zu bekannt ist.

Auch sie haben „Verstehen Sie Spaß?“ schon moderiert

Ab 1980 moderierte Kurt Felix (1941-2012, links) „Verstehen Sie Spaß?“. 1983 kamen seine Frau Paola Felix (71), die als Sängerin berühmt geworden war, und der Komiker Karl Dall (1941-2020) dazu. Gemeinsam moderierten sie die Show bis 1990. | Bild: SWR/Hugo Jehle

Für Entertainer Harald Schmidt (64) bekam die Sendung von 1992 bis 1995 den Untertitel „Die Harald-Schmidt-Show“. | Bild: Georg Hochmuth/dpa

Der Schauspieler, Sänger und Kabarettist Dieter Hallervorden (86) brachte es in den Jahren 1996 und 1997 auf sieben Shows. | Bild: Jens Kalaene/dpa

1998 übernahm Cherno Jobatey (56) den Job des Moderators. 17 Mal präsentierte er bis 2002 „Verstehen Sie Spaß?“. | Bild: Jörg Carstensen/dpa