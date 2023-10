Frau Glas, der neue Inga-Lindström-Film „Einfach nur Liebe“ (1. Oktober 2023, 20.15 Uhr, ZDF) spielt in einer idyllischen Gegend. Ihre Figur ist jedoch mit traurigen Konflikten konfrontiert – Altersdemenz, Trennung nach langer Partnerschaft. In welcher Stimmung waren Sie beim Dreh?

Als ich die schwierigen Szenen gespielt habe, war ich schon konzentriert und habe nicht in der Gegend herumgeblödelt. Wenn ich drehe, bleibe ich in der Regel in einer Rolle. Sonst ist es mit dem Ein- und Aussteigen schwierig. Gleichzeitig habe ich aber die Drehorte genossen.

Ich war zum ersten Mal in Schweden. Und die vielen Gewässer, die reiche Vegetation und die bunten Häuser sorgen schon für eine besondere Atmosphäre. Abgesehen davon konnten wir auch noch Mitsommer feiern.

Wenn man eine Figur spielt, die den Anfang einer Demenzerkrankung erlebt, überlegt man, wie man mit der gleichen Situation umgehen würde?

Natürlich habe ich mich mit dieser Frau, der angehenden Krankheit und ihrer Art, damit umzugehen, beschäftigt. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es bei so einer Geschichte kein Falsch und Richtig gibt. Ich habe versucht, sie zu verstehen und sie darzustellen, aber ich wüsste auch nicht, was ich an ihrer Stelle machen würde.

Das hat eine derartige Dimension, dass man das gar nicht beurteilen kann. Und es macht erst recht keinen Sinn, sich das zu überlegen, bevor so ein Fall theoretisch eintreten könnte.

Zur Person Uschi Glas (79), die zu Beginn ihrer beruflichen Laufbahn als Sekretärin arbeitete, wurde als Schauspielerin 1966 in „Winnetou und das Halbblut Apanatschi“ bekannt. Sie war in TV-Serien (“Zwei Münchner in Hamburg“) ebenso zu sehen wie in Kinofilmen (“Fack ju Göthe“). Aus der Ehe mit Bernd Tewaag hat Glas drei erwachsene Kinder. Seit 2005 ist sie mit dem Unternehmensberater Dieter Hermann verheiratet.

Auf jeden Fall stehen Sie aktiv im Leben – anders als Ihre Filmfigur, die sagt, sie würde vom Leben nichts mehr erwarten.

So eine Haltung wäre das Schlimmste für mich. Ich bin ein sehr aktiver Mensch. Stillstand ist überhaupt nichts. Manche Leute sagen, gibt doch mal Ruhe und sei froh, wenn du nichts zu tun hast. Aber die Haltung „Gottseidank habe ich viel freie Zeit und kann jeden Tag Golf spielen!“ interessiert mich nicht. Das bin ich nicht.

Szene aus „Einfach nur Liebe“: Anna (Uschi Glas) und Henrik (Leonard Lansink) tanzen auf dem Mittsommerfest. | Bild: Ralf Wilschewski/ZDF

Im Film geht es auch darum, wie man sich im Lauf des Lebens wandelt.

Können Sie denn aus dem Stand Ihre persönliche Entwicklung beschreiben?

Das kann man selbst nicht beurteilen. Natürlich verändert man sich, denn man entwickelt immer wieder andere Sichtweisen. Gottseidank. Wenn man immer nur das Gleiche machen würde wie mit 16, das wäre ja arm. Stillstand wäre der Wahnsinn. Die Situationen wandeln sich ja auch.

Wenn ich nur an den Ukraine-Krieg denke – das geht ja nicht an einem vorüber. Es betrübt einen schon und man fragt sich: Was kann ich tun? Kann ich unterstützen? Jedes Mal, wenn ich in der Früh den Fernseher einschalte, denke ich mir: „Mensch es wäre doch toll, wenn sie sagen, es ist vorbei.“

Wie waren Ihre Eltern gestimmt?

Mein Vater war ein Pfundskerl, der es mit seinen drei Töchtern und seinem Sohn nicht einfach gehabt hat. Wir haben ihn schon ein bisschen geärgert. Meine Mutter war ein Vorbild. Immerhin hat sie vier Kinder großgezogen, und das in einer schweren Zeit. Ich bin 1944 geboren, und ich bin die Jüngste. Sie ständig gearbeitet und gleichzeitig eine Jugendgruppe geleitet. Sie hat gesagt: „Wir haben immer einen Platz für jemand frei, der weniger hat als wir.“

Sie war auch immer tapfer. Ich habe sie nur ein einziges Mal weinen sehen. Sie hat das Beste aus ihrem Leben gemacht, obwohl sie wie wahnsinnig gearbeitet hat. Es ist sogar mir als kleines Mädchen aufgefallen, was sie leistet.

„Einfach nur Liebe“ ist der 100. Film in der Inga-Lindström-Reihe des ZDF – wie hier die Schauspieler Gerit Kling (von links), Uschi Glas, Leonard Lansink, Xenia Assenza, Valentina Pahde und Mersiha Husagic beim Dreh in Schweden zeigen. | Bild: Ralf Wilschewski/ZDF

Heute werden die Leistungen von Frauen besser anerkannt.

Es hat sich einiges getan, aber es gibt auch Dinge, die sich noch ändern müssen. Ältere Schauspielerinnen werden immer noch schlechter behandelt. Es gibt wesentlich mehr Rollen für Männer im Alter. Es gibt das festsitzende Vorurteil, dass ein Mann lässiger aussieht, wenn er graue Haare hat. Bei einer Frau heißt es: „Die hat schon Falten.“

Warum sollen ältere Frauen nicht auch tolle Geschichten erzählen können? Es gibt so viele Vorbilder. Vor Kurzem habe ich einen Bericht über Jane Fonda gesehen – die finde ich ganz toll.

Aber Sie haben im Alter offensichtlich schon noch genügend zu tun.

Die Uschi Glas hat es gut, weil sie dauernd gefragt wird. Ich habe dieses Jahr zwei Teile des „Schwarzwaldkrimis“ gedreht, danach die Inga Lindström und jetzt stehe ich für den zweiten Teil von „Max und die wilde 7“ vor der Kamera. Auch mit meinem Verein Brotzeit habe ich viel zu tun.

Ich werde jetzt nicht auf hohem Niveau jammern. Aber ich kenne viele gute Schauspielerinnen, die nichts zu tun haben. Ich bin kein Quotenfreund. Deshalb sage ich nicht: „Lass uns doch die mal reindrücken.“ Aber vielleicht geht es ohne das nicht.