Giovanni Zarrella hat gerade einen Lauf. Der 45-Jährige, geboren als Sohn italienischer Eltern in Hechingen, war 2001 als Sänger der Casting-Band Bro‘Sis bekannt geworden – seit er vom Pop- ins Schlagergeschäft gewechselt ist, läuft es besser denn ja.

Zarrella, seit 2005 mit Model Jana Ina (46) verheiratet, mit der er einen Sohn (15) und eine Tochter (10) hat, hat eine eigene Show im ZDF und besetzt in der Musik-Show „The Voice Of Germany“ (ProSieben/Sat.1) aktuell einen der Coach-Sessel. Mit seinen Alben „Ciao!“ (2021) und „Per sempre“ (2022) erreichte er jeweils Platz eins der deutschen und österreichischen Charts, auch in der Schweiz schaffte er es unter die Top Ten.

Sein Schlager-Kollege Howard Carpendale („Hello Again“) blickt mit seinen 77 Jahren auf eine ungleich längere und nicht weniger erfolgreiche Karriere zurück – dennoch verließ er 2003 die Musikbranche. Nur vorübergehend, wie man inzwischen weiß.

Seinen Plan, nicht mehr aufzutreten und keine Alben mehr zu veröffentlichen, gab der gebürtige Südafrikaner, den sein Sohn Wayne vor fünf Jahren zum Großvater machte, wenige Jahre später wieder auf. Seit dem vorzeitigen Ende seines Ruhestands 2007 sind sechs Alben erschienen, alle landeten in den Top Ten der deutschen Charts.

