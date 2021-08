von Tilmann P. Gangloff

Selbst ein viel beschäftigter Schauspieler wie Oliver Wnuk steht nicht ständig vor der Kamera. Der aus Konstanz stammende Hauptdarsteller der ZDF-Krimi-Reihe „Nord Nord Mord“ dreht zwar bis zu fünf Filme pro Jahr, aber Dreharbeiten dauern in der Regel nur rund drei Wochen. Da bleibt noch Zeit übrig, die sich kreativ nutzen lässt: So hat sich der 45-Jährige längst einen Namen als Autor gemacht.

Seine jüngste Schöpfung hört auf den Namen Kasi Kauz und ist der kluge Held zweier Kinderbücher. Wnuks Motivation, eine völlig neue Zielgruppe zu erobern, hat ganz persönliche Gründe: Als Vater zweier Kinder hat er die Erfahrung gemacht, dass Kinderbücher oft „befremdlich langweilig“ seien. Also hat er kurzerhand für Abhilfe gesorgt und sich Geschichten ausgedacht, „von denen auch die Eltern was haben“. Die Abenteuer von Kasi Kauz richten sich an Leseanfänger, können aber auch Fünfjährigen vorgelesen werden.

Oliver Wnuk und Matthias Derenbach: Kasi Kauz und die komische Krähe/Kasi Kauz und der Radau am Biberbau. Verlag arsEdition, München, 62 Seiten, jeweils 10 Euro. | Bild: Verlag ersEdition

Wichtig war Wnuk, dass die sehr ansprechend gezeichneten Bücher nicht bloß spannend und unterhaltsam sind, sondern auch Werte vermitteln. In „Kasi Kauz und die komische Krähe“ werden die Waldbewohner mit einem Vogel konfrontiert, der völlig aus der Art schlägt: Er ist feuerrot, hat regenbogenbunte Flügel und krächzt eine Sprache, die niemand versteht. Prompt reagieren die Tiere mit Angst und Ablehnung. Kasi ist der einzige, der dem Fremdling freundlich und unvoreingenommen begegnet.

Natürlich ist Eltern umgehend klar, worauf Wnuk anspielt, aber Kinder müssen behutsam zur Erkenntnis geführt werden. Deshalb wandert Kasi von einem Tier zum anderen, um zu erfahren, was sie gegen den Neuankömmling haben, und so stellt sich heraus: Die Vorbehalte sind ausnahmslos das Resultat von Unwissenheit, und das lässt sich leicht ändern.

Im zweiten Buch, „Kasi Kauz und der Radau am Biberbau“, haben ein Otter und ein Wiesel aus lauter Trotz und Sturheit versehentlich einen Biberdamm zerstört. Anstatt den als Brücke genutzten Damm gemeinsam wieder aufzubauen, streiten sie weiter – dank Kasi lernen sie, sich selbst zu mögen. In diesem Buch ist die Botschaft nicht ganz so offensichtlich, letztlich läuft es darauf hinaus, dass Lebensangst lähmen kann. Wnuk gibt auch Schauspielkurse für Kinder, die Teilnehmer sollen dabei vor allem lernen, sich selbst zu akzeptieren. „Du kannst nur ein guter Freund sein, wenn du dich auch selbst zum Freund hast“, lautet der letzte Satz von „Radau am Biberbau“.