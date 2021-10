Fernsehen vor 1 Stunde

Eva Mattes ist bald in ihrem 25. „Lena Lorenz“-Film zu sehen – an den Konstanzer Tatort denkt sie aber immer noch gern

Die Heimatfilm-Reihe „Lena Lorenz“ ist fürs ZDF ein zuverlässiger Quotenbringer. Nun laufen vier neue Folgen – in einer der Hauptrollen ist wieder die Schauspielerin Eva Mattes zu sehen. Warum die Reihe so erfolgreich ist, was sie mit der Figur der Eva Lorenz verbindet und was sie beim Stichwort Konstanz in den Sinn kommt, hat uns die 66-Jährige erzählt.