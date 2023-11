Ein gewinnendes Lächeln, dazu eine positive Ausstrahlung: Ismail Sahin sieht nicht aus wie ein Mann, der in zwei Jahren 50 wird. Nicht nur aus weiblicher Sicht ist es bedauerlich, dass der gebürtige Stockacher seinen Platz vor der Kamera gegen den Regiestuhl eingetauscht hat. Andererseits belegt jeder seiner seither gedrehten Filme, wie gut die Entscheidung war.

Den Anfang der zweiten Karriere markierte 2015 „Nicht schon wieder Rudi!“. Die Demenz-Komödie war ein Gemeinschaftsprodukt mit seiner Frau, der Schauspielerin Oona-Devi Liebich – das Paar hat das Drehbuch geschrieben, Regie geführt und den Film auch produziert.

Erst vor, dann hinter der Kamera

Das Debüt lief im Kino zwar weit unter Wert, aber die Entscheidung, sich voll und ganz aufs Regieführen zu konzentrieren, dürfte der Südbadener trotzdem nicht bereut haben. Allein in den vergangenen fünf Jahren hat er für ARD, ZDF und RTL zwölf Filme gedreht. Am 20. November um 20.15 Uhr zeigt das ZDF „Die Jägerin: Riskante Sicherheit“ (bereits in der Mediathek verfügbar).

In dem spannenden dritten Krimi mit Nadja Uhl legt sich die Berliner Staatsanwältin Judith Schrader mit einem tschetschenischen Clan an. Sahin hat aus dem komplexen Drehbuch auch dank der ausgezeichneten Bildgestaltung von Kameramann Aljoscha Hennig und der Musik von Chris Bremus einen fesselnden Thriller gemacht.

Eine Szene aus Ismail Sahins Film „Die Jägerin: Riskante Sicherheit“: Tayfun Bastürk (Altamasch Noor, von links), Judith Schrader (Nadja Uhl) und Jochen Montag (Dirk Borchardt) und rücken zu einer Durchsuchung an. | Bild: Christoph Assmann/ZDF

In diesem Genre tummelt sich Sahin bevorzugt. Kaum zu glauben, dass er zu Beginn seiner beiden Karrieren ganz anders unterwegs war. Zunächst hat er bei Byk Gulden in Konstanz eine Ausbildung zum Industriekaufmann absolviert, aber ihm wurde bald klar, dass das nicht das Richtige für ihn war. Bei einem Praktikum als Bühnenbildner und Beleuchter in Florenz entdeckte er dann seine wahre Passion.

Bekannt wurde er 2002 durch die RTL-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“. Er hat in der Schwarzwald-Serie „Die Fallers“ mitgewirkt und war regelmäßig auch in anderen Serien und Filmen zu sehen, hat aber schon während der Schauspielschule auch Kurzfilme gedreht.

Von 2002 bis 2005 war Ismail Sahin (zweit Reihe, rechts) in der RTL-Seifenoper „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ dabei. | Bild: Wolfgang Langenstrassen/dpa

Sahins erste TV-Filme waren vier Episoden für die ZDF-Reihe „Lena Lorenz“ (2019/2020). Seither arbeitet er regelmäßig mit Aljoscha Hennig zusammen. Die beiden haben gemeinsam erfolgreich das Genre gewechselt: Ihre nächste Arbeit war der Abschlussfilm der ARD-Erfolgsreihe „Mordkommission Istanbul“ mit Erol Sander („Entscheidung in Athen“, 2021), eine Mischung aus Action und Drama. In diesem Stil ging es weiter – mit zwei Beiträgen für den Amsterdam-Krimi (2022, ARD) sowie zwei Nordsee-Krimis mit Hendrik Duryn (2023, RTL).

Im Sommer hat Sahin die ersten beiden Filme einer möglichen weiteren RTL-Reihe, „Mord im Revier – Ein Ruhrpott-Krimi“ gedreht. Die Beschreibung der Hauptfiguren klingt, als würde es dieses Mal vorwiegend heiter zugehen: Caro Cult spielt eine Kommissarin, die aus Berlin ins fiktive Lipphafen strafversetzt worden ist. Dort trifft sie auf einen Kollegen (Eidin Jalali) mit Hang zu Dolce Vita, aber eindrucksvoller Aufklärungsquote.

Seine Familie Ismail Sahin (47) ist seit 2004 mit Oona Devi Liebich (39) liiert, seit 2010 ist das Paar laut den Angaben auf Liebichs Instagram-Profil verheiratet. Die gebürtige Leipzigerin, die in Berlin aufwuchs, ist Schauspielerin, sie war u.a. in der Reihe „Tonio & Julia“ zu sehen. Şahin und Liebich, die 2015 mit „Nicht schon wieder Rudi!“ ihr gemeinsames Regie-Debüt gaben, haben zwei Töchter – Liebich zeigt auf Instagram immer wieder Bilder aus dem Alltag der Familie, zu der auch Hunde gehören.

Da ist die Titelfigur der ZDF-Reihe „Die Jägerin“ aus ganz anderem Holz geschnitzt. Der besondere Reiz von „Riskante Sicherheit“ ist der Kontrast zwischen Handlung und Optik: Die Staatsanwältin vermutet, dass ein Jugendfreund (Juergen Mauerer), der mittlerweile eine Sicherheitsfirma leitet, mit Tschetschenen unter einer Decke steckt. Sonst sind solche Thriller meist betont unterkühlt gestaltet – hier jedoch bilden die warmen Bilder und die freundliche Farbgebung einen krassen Kontrast zur Handlung.

Das Besondere an der Reihe ist aus Sicht des Regisseurs, „dass es primär um Organisierte Kriminalität geht und nicht in erster Linie darum, die Täter zu identifizieren“. Stattdessen konzentrierten sich die Drehbücher von Robert Hummel darauf, „wie strukturiert diese kriminellen Netzwerke operieren“.

Auch zwei Amsterdam-Krimis hat Ismail Sahin (Mitte) schon verantwortet – hier ist er 2021 am Rande der Dreharbeiten mit Fedja van Huêt (links) und Hannes Jaenicke (rechts) zu sehen, die das niederländisch-deutsche Emittler-Duo Bram de Groot und Alex Pollack spielen. | Bild: ARD Degeto/Raymond van der Bas

Sehr reizvoll fand Sahin auch die persönliche Verstrickung der Hauptfigur: „Das verleiht dem Film eine besondere emotionale Tiefe, was die Arbeit für mich noch interessanter und spannender gemacht hat“.

Das Ensemble wiederum profitiert natürlich von seiner jahrelangen Erfahrung vor der Kamera: „Ich weiß genau, wie es sich anfühlt, in den Schuhen eines Schauspielers zu stehen. Das gibt mir ein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse, Ängste und Herausforderungen der Mitwirkenden und hilft mir, eine vertrauensvolle Arbeitsumgebung zu schaffen.“