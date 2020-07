Der 40. Geburtstag ist für viele Menschen ein einschneidender Moment – weil er, so ungefähr jedenfalls, die Hälfte des Lebens markiert. Denn bei etwa 80, plus oder minus das eine oder andere Jahr, liegt die Lebenserwartung der Menschen in Europa und Nordamerika, also auch der Prominenten des Jahrgangs 1980.

Was sie gemeinsam haben: Ihr Alter nimmt man ihnen nicht ab. Entweder sehen sie deutlich jünger aus, oder aber sie sind schon so lange im Unterhaltungsgeschäft, dass man sie eigentlich nur älter schätzen kann.

Schauspieler Jason Segel wurde schon am 18. Januar 40. Er ist durch die Sitcom „How I Met Your Mother“ bekannt – fast zehn Jahre lang spielte er dort mit. Die Serie ist vorbei, Segels Karriere aber nicht. | Bild: Astrid Stawiarz / AFP

Schauspielerin Felicitas Woll ist am 20. Januar 40 Jahre alt geworden. Ihr halbes Leben lang steht sie schon vor der Kamera – die Kult-Serie „Berlin, Berlin“, mit der sie zum Star wurde, gibt es jetzt sogar als Kinofilm. | Bild: Britta Pedersen / dpa

Model, Moderatorin und Schauspielerin Eva Padberg hat am 27. Januar mit Mann und Tochter de Übergang ins neue Lebensjahr gefeiert. Mit ihrem Gatten Niklas Worgt (42) macht die 40-Jährige auch Musik. | Bild: Jörg Carstensen / dpa

Sänger Nick Carter wurde als Backstreet Boy in den 1990er-Jahren zum Star – es folgten Drogen- und Alkoholprobleme. Heute sorgt sein kleiner Bruder für die Skandale. Das Ex-Teenie-Idol ist verheiratet, zweifacher Vater und seit dem 28. Januar 40 Jahre alt. | Bild: Kevin Winter, AFP

Jeanette Biedermann ist seit dem 22. Februar ein Jahr älter. Die Schauspielerin und Sängerin, die fast Friseurin geworden wäre, hat inzwischen die Vorzüge deutscher Liedtexte entdeckt. | Bild: Georg Wendt / dpa

Thomas Hübner alias Clueso würde locker auch als halb so alt durchgehen. Am 9. April hatte der Singer-Songwriter allerdings tatsächlich seinen 40. Geburtstag, und er sagt: „Ich glaube, die nächsten zehn Jahre werden richtig cool.“ | Bild: Martin Schutt / dpa

Sängerin Jasmin Wagner war unter dem Namen Blümchen die erfolgreichste deutsche Solokünstlerin der 1990er-Jahre. Heute singt sie wieder, ist aber vor allem Schauspielerin – und seit dem 20. April 40 Jahre alt. | Bild: Christoph Soeder / dpa

Hollywoodstar Channing Tatum – hier in Begleitung von Sängerin Jessie J (32) – hatte am 26. April Geburtstag. Er tanzte in einem Strip-Lokal, bevor er als Model entdeckt wurde und spielte sich später in „Magic Mike“ quasi selbst. | Bild: Jon Kopaloff / AFP

Ob Isabelle Geffroy alias Zaz ihren mädchenhaften Charme irgendwann los wird? Immerhin ist sie am 1. Mai 40 Jahre alt geworden. Aber ganz ehrlich: Wer will für sein Publikum nicht ewig jung sein? | Bild: Lucas Barioulet / AFP

Carolin Kebekus ist immer für ein Späßchen zu haben – auch oder erst recht mit 40 (seit dem 9. Mai). Wie das? Im Kopf sei sie „noch immer so wie zehn“, sagt die politisch engagierte Komikerin mit einer eigenen TV-Show. | Bild: Rolf Vennenbernd / dpa

Sängerin Sarah Connor – hier mit ihrem Ehemann, dem Musikmanager Florian Fischer (45) – ist ihr halbes Leben im Musikgeschäft und wird von Jahr zu Jahr erfolgreicher. Wo soll das noch hinführen, jetzt, wo die vierfache Mutter seit dem 13. Juni 40 ist? | Bild: Patrick Seeger / dpa

Gisele Bündchen wird am 20. Juli 40 Jahre alt – das brasilianische Model, lange Zeit das am besten bezahlte der Welt, kann dann mit ihrem Mann, dem amerikanischen Football-Spieler Tom Brady, und den zwei gemeinsamen Kindern feiern. | Bild: Angela Weiss / AFP

Macaulay Culkin feiert am 26. August seinen 40. Geburtstag. Der ehemalige Kinderstar, bekannt aus dem Kassenschlager „Kevin – Allein zu Haus“, schauspielert weiterhin, ist auch Musiker und Künstler – aber ohne allzu großen Erfolg. | Bild: Emma McIntyre / AFP

Star-Geiger David Garrett, geboren im Jahr 1980 als David Bongartz, darf am 4. September 40 Kerzen auf der Geburtstagstorte auspusten. Er galt eine Zeit lang als der schnellste Violinist auf der Welt. | Bild: Wolfgang Kumm / dpa

Eigentlich hat man das Gefühl, dass Kim Kardashian schon immer da ist. Aber der Eindruck täuscht: Das Reality-TV-Sternchen, das am 21. Oktober seinen 40. Geburtstag feiert, wurde erst 2007 durch ein Sex-Video bekannt. Inzwischen ist Kardashian mit US-Rapper Kanye West (43) verheiratet. | Bild: Jean-Baptiste Lacroix / AFP

Hollywoodstar Ryan Gosling – hier mit seinem Kollegen Harrison Ford (77, rechts) – wird am 12. November 40 Jahre alt. Seine Frau Eva Mendes (46) und die zwei Töchter halten den Kanadier, der seine ersten Karriereschritte Ende der 1980er-Jahre im „Mickey Mouse Club“ machte, jung. | Bild: Charley Gallay

Rapper Sido, geboren als Paul Würdig, feiert am 30. November Geburtstag – sein Jahr 2020 war bislang zwar beruflich recht erfolgreich, privat aber weniger. Von seiner Frau Charlotte Würdig (41), der Mutter seiner zwei Söhne, ist er seit einiger Zeit getrennt. | Bild: Britta Pedersen / dpa

Sängerin und Schauspielerin Christina Aguilera muss bis zum 18. Dezember auf die große Party warten. Schon als Kind wollte sie Popstar werden – heute ist sie‘s und hat noch dazu eine zweistellige Zahl von Parfüms kreiert. | Bild: Jesse Grant / AFP