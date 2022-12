Sie waren bekannt, haben die Politik-, Kultur-, Sport- und Medienlandschaft geprägt und ihr Tod bewegte in diesem Jahr zahlreiche Menschen – diese Prominenten sind 2022 gestorben:

Schauspiel-Legende Sidney Poitier (6. Januar)

Bild: Paul Buck/dpa

Hollywood trauerte Anfang des Jahres um eine Legende: 1964 nahm Sidney Poitier als erster Schwarzer den Oscar als bester Hauptdarsteller entgegen. Im Januar ist der Schauspieler mit 94 gestorben.

US-Komiker und „Full House“-Star Bob Saget (9. Januar)

Bild: Richard Shotwell/dpa

Als Vater von drei Töchtern in „Full House“ wurde Bob Saget auch hierzulande zum Star. Völlig überraschend ist der US-Komiker im Januar im Alter von 65 Jahren gestorben.

Wimmelbuch-Erfinder Ali Mitgutsch (10. Januar)

Bild: Rolf Vennenbernd/dpa

Jedes Kind und wohl die meisten Erwachsenen in Deutschland dürften seine Wimmelbücher kennen: Ali Mitgutsch hat mit seinen Werken ein eigenes Genre erschaffen. Im Alter von 86 Jahren ist der Künstler gestorben.

Schauspieler und Weltstar Hardy Krüger (19. Januar)

Bild: Susann Prautsch/dpa

„Ich habe mir eine Karriere aufgebaut, durch die Filme, die ich nicht gemacht habe“, sagte Hardy Krüger einmal. Dem Schauspieler gelang, was nur wenige seiner deutschen Kollegen geschafft haben. Im Januar ist er im Alter von 93 Jahren gestorben.

US-Sänger Meat Loaf (20. Januar)

Bild: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Mit seiner beeindruckenden Stimme und zahlreichen Filmauftritten begeisterte Meat Loaf über Jahrzehnte hinweg seine Fans. Im Januar trauerten sie um ihn, als er im Alter von 74 Jahren verstarb.

Schauspieler Hartmut Becker (24. Januar)

Bild: Felix Hörhager/dpa

Vom Berlinale-Drama „o.k.“ bis zur Fernsehserie: Hartmut Becker stand in zahlreichen Filmen vor der Kamera. Im Januar ist er nach schwerer Krankheit gestorben.

Weltmeister und Eintracht-Star Jürgen Grabowski (10. März)

Bild: Arne Dedert/dpa

Die Frankfurter Fußball-Legende Jürgen Grabowski starb im März. Zusammen mit seinem Eintracht-Kollegen Bernd Hölzenbein gehörte er zum Weltmeister-Team von 1974.

Früherer DFB-Präsident Egidius Braun (16. März)

Bild: Marius Becker/dpa

Im Alter von 97 Jahren ist DFB-Ehrenpräsident Egidius Braun im März gestorben. Der frühere Präsident hinterließ vor allem ein soziales Denken, das er einst im DFB verankert hat.

Frühere US-Außenministerin Madeleine Albright (24. März)

Bild: Andrew Gombert/dpa

Madeleine Albright war einst als Flüchtling in die USA gekommen, später wurde sie die erste US-Außenministerin. Dabei steuerte sie den Kurs der US-Regierung in den Jahren nach dem Zerfall des Ostblocks. Bis zuletzt meldete sie sich zu Wort – etwa mit Kritik an Putin. Sie starb im Alter von 84 Jahren.

Foo-Fighters-Schlagzeuger Taylor Hawkins (25. März)

Bild: Dan Deslover/dpa

Gerade erst trat er mit seiner populären Rockband Foo Fighters in einer Horrorkomödie auf – da schockt die Nachricht von Taylor Hawkins‘ Tod im März die Musikwelt. Mit dem 50-jährigen US-Amerikaner starb ein Schlagzeuger, der großes Können und Charisma vereinte.

Schauspieler Uwe Bohm (8. April)

Bild: Sven Hoppe/dpa

Als Junge wurde er für den Film entdeckt – obwohl er keine leichte Kindheit hatte. Oder vielleicht gerade deswegen. Eine Rolle schien ihm jedenfalls wie auf den Leib geschrieben, immer wieder gab er den Bösewicht, unter anderem im „Tatort“. Im April starb Uwe Bohm mit 60 Jahren.

Schauspieler Michael Degen (12. April)

Bild: Hendrik Schmidt/dpa

Er trat auf den wichtigsten Theaterbühnen auf und war bei Fernsehzuschauern beliebt. Der deutsch-israelische Schauspieler Michael Degen hat sich in vielen Rollen ausprobiert. Im April ist der Vorhang für den 90-Jährigen zum letzten Mal gefallen.

Komponist Vangelis (17. Mai)

Bild: epa ANA Simela Pantzartzi

Wegbereiter elektronischer Musik, Oscar-Preisträger, Komponist der Musik zu Filmen wie „Die Stunde des Siegers“ und „Blade Runner“ – mit Vangelis ist einer der ganz Großen im Alter von 79 Jahren von der Weltbühne abgetreten.

Schauspieler Ray Liotta (26. Mai)

Bild: Juanjo Martin/dpa

Mafioso, Gangster, Bösewicht – das waren die Paraderollen von Ray Liotta. Im Mai trauerte die Filmwelt um den „Goodfellas“-Star – mit 67 Jahren ist Liotta überraschend gestorben.

Regisseur Dieter Wedel (13. Juli)

Bild: Swen Pförtner/dpa

Dieter Wedel war einer der Großen in der deutschen Fernsehbranche. Er hat Kultfilme geschaffen wie die Mehrteiler „Der Schattenmann“ oder „Der große Bellheim“. Im Juli ist er im Alter von 82 Jahren gestorben. Zuletzt überschatteten schwere Vorwürfe sein Lebenswerk.

Fußball-Idol und HSV-Legende Uwe Seeler (21. Juli)

Bild: Axel Heimken/dpa

Der DFB-Ehrenspielführer Uwe Seeler ist im Juli im Alter von 85 Jahren gestorben. Die HSV-Legende war ein Vorbild über Generationen hinweg. Für „seinen“ HSV schoss er mehr als 500 Pflichtspieltore.

Schauspielerin und „Grease“-Star Olivia Newton-John (9. August)

Bild: Evan Agostini/dpa

Vor mehr als 40 Jahren machte Olivia Newton-John mit ihrem koketten Auftritt in „Grease“ Furore. Im August ist die britisch-australische Popsängerin und Schauspielerin mit 73 Jahren gestorben.

Starregisseur Wolfgang Petersen (12. August)

Bild: Felix Hörhager/dpa

Große Trauer herrschte im August um den deutschen Star-Regisseur Wolfgang Petersen: Der Meister hinter Filmen wie „Das Boot“, „Outbreak“, „Air Force One“ und „Der Sturm“ starb mit 81 Jahren.

Schauspielerin Eva-Maria Hagen (19. August)

Bild: Stephanie Pilick/dpa

Sie galt als Filmdiva der DDR: Eva-Maria Hagen machte auch mit ihrer Beziehung zu Wolf Biermann Schlagzeilen. Im August ist die Schauspielerin und Sängerin mit 87 Jahren in Hamburg gestorben.

Grünen-Mitgründer Hans-Christian Ströbele (29. August)

Bild: Britta Pedersen/dpa

Er war Revoluzzer, RAF-Anwalt und Mitbegründer der Grünen. Ein sensationeller Wahlsieg machte Hans-Christian Ströbele zur Parteilegende. Im August ist er im Alter von 83 Jahren gestorben.

Politiker und Friedensnobelpreisträger Michail Gorbatschow (30. August)

Bild: Jörg Carstensen/dpa

Er war ein Mann, der die Welt veränderte: Der russische Friedensnobelpreisträger Michail Gorbatschow ermöglichte die deutsche Einheit. In seiner Heimat war der frühere Sowjetpräsident aber umstritten. Im August ist der Mann, der auch die atomare Abrüstung auf den Weg brachte, mit 91 Jahren gestorben.

Die britische Königin Elizabeth II. (8. September)

Bild: Victoria Jones/dpa

Sie war eine der bedeutendsten Persönlichkeiten ihrer Zeit: Mit dem Tod von Elizabeth II. ging eine Ära zuende. „Die Welt wird sich noch lange an ihre Hingabe und Führungskraft erinnern“, sagte der UN-Generalsekretär. Die Monarchin starb im Alter von 96 Jahren.

Rapper Coolio (28. September)

Bild: Stephanie Pilick/dpa

Sein Hit „Gangsta‘s Paradise“ ist vielen aus dem Film „Dangerous Minds“ mit Michelle Pfeiffer in Erinnerung geblieben. Der Rapper, in dessen Leben die Feuerwehr eine besondere Rolle spielte, machte aber auch abseits der Musikszene Schlagzeilen. Coolio starb im Alter von 59 Jahren.

TV-Detektivin Angela Lansbury (11. Oktober)

Bild: Casey Curry/dpa

Mit über 90 drehte Angela Lansbury noch Filme. Weltberühmt war die Schauspielerin als Detektivin in der TV-Serie „Mord ist ihr Hobby“. Im Oktober ist die gebürtige Britin kurz vor ihrem 97. Geburtstag gestorben.

„Harry Potter“-Star Robbie Coltrane (14. Oktober)

Bild: epa Deme

Seine Rolle als riesenhafter Wildhüter und Mentor des Zauberschülers Harry Potter brachte ihm eine weltweite Fangemeinde ein. Im Oktober ist „Hagrid“-Darsteller Robbie Coltrane im Alter von 72 Jahren gestorben.

Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz (23. Oktober)

Bild: Hans Klaus Techt/dpa

Er schuf ein Imperium – aus einer Dose. Dietrich Mateschitz machte sich so zum zigfachen Milliardär. Mit seiner Marketingstrategie prägte er auch den Sport. Im Oktober ist er im Alter von 87 Jahren gestorben.

Rock-‘n‘-Roll-Ikone Jerry Lee Lewis (28. Oktober)

Bild: Dima Gavrysh/dpa

JerryLeeLewis gehörte neben Elvis Presley, Chuck Berry und Little Richard zu den Größen des Rock ‚n‘ Roll. Er hat sie alle überlebt. Doch im Oktober trauerte die Welt auch um Lewis – er ist mit 87 Jahren gestorben.

US-Sänger Aaron Carter (7. November)

Bild: Britta Pedersen/dpa

Als Kind wurde Aaron Carter zum Star, trat als Sänger wie sein Bruder, der „Backstreet Boy“ Nick, ins Rampenlicht. Doch in dem Leben unter den Argusaugen der Öffentlichkeit hatte er mit großen Problemen zu kämpfen. Aaron Carter starb im November mit 34 Jahren.

Schauspielerin Christiane Hörbiger (30. November)

Bild: Sven Hoppe/dpa

Wiener Burgtheater, Kinofilme, Fernsehserien: Christiane Hörbiger begeisterte im Laufe ihrer Karriere ein Millionenpublikum. Ende November ist die österreichische Schauspielerin im Alter von 84 Jahren gestorben.

US-Schauspielerin Kirstie Alley (5. Dezember)

Bild: Richard Shotwell/dpa

„Cheers“ und „Kuck mal, wer da spricht!“ machten sie berühmt: Im Dezember ist Schauspielerin Kirstie Alley mit 71 Jahren gestorben. Eine besondere Rolle in ihrem Leben spielte John Travolta.

Max Markgraf von Baden (29. Dezember)

Bild: Stefan Trautmann

Der Herzog von Zähringen und Chef an der Spitze des Hauses Baden ist am 29. Dezember im Alter von 89 Jahren gestorben. Sein Sohn, der bisherige Erbprinz, folgt nach – er ist nun Bernhard Markgraf von Baden. Einen Nachruf auf den bescheidenen Adligen aus Salem lesen Sie hier.

Fußball-Legende Pelé (29. Dezember)

Bild: Sebastião Moreira/dpa

Pelé. Dazu hat jeder seine eigenen Bilder im Kopf: das Lachen, der Jubel, die Tore. Brasilien und die Welt trauern um einen der prägendsten Fußballer überhaupt. Ende Dezember ist die Sport-Ikone im Alter von 82 Jahren gestorben.

Modedesignerin Vivienne Westwood (29. Dezember)

Bild: Yui Mok/PA Wire/dpa

Sie war schrill, sie provozierte – und wurde vielleicht auch gerade deshalb bewundert. Nun ist Vivienne Westwood mit 81 Jahren gestorben. Nicht nur die Modewelt verneigt sich vor der exzentrischen Designerin, die als Wegbereiterin der Punk-Szene gilt.