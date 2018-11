Thomas Gottschalk (68) hat sich schockiert geäußert, nachdem seine Villa in Malibu von einer Feuerwalze zerstört worden ist. „Ich kann dazu gar nichts sagen, weil mir die Worte fehlen“, sagte Gottschalk der „Bild“-Zeitung vom Montag.

„Ich hatte das Gedicht "Der Panther" in der Handschrift von Rainer Maria Rilke an der Wand hängen. Das ist ebenso in Flammen aufgegangen wie das Treppenhaus, durch das meine Kinder immer getobt sind.“ Der 68-Jährige hatte am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur bestätigt, dass sein Anwesen in Flammen aufgegangen ist.

Er habe in Deutschland gerade eine Benefiz-Gala für Kinder moderiert, als er es erfahren habe, sagte Gottschalk. Den 42. Hochzeitstag hatte sich das Ehepaar Gottschalk anders vorgestellt.

Seine Frau sei mit 100 weiteren Nachbarn geflüchtet, "sie konnte nur unsere beiden Katzen mitnehmen", sagte Gottschalk dem Blatt. Die Zerstörung seines Hauses in Kalifornien verschlug aber auch ihm fast die Sprache.

Der Entertainer nimmt es mit Galgenhumor

Der „Bild“-Zeitung sagte er: „Dass mein Herz für Thea brennt, weiß jeder. Aber dass zum Hochzeitstag auch noch unser Haus brennt, muss nicht sein.“ Gottschalk ist seit 1990 im US-Bundesstaat Kalifornien ansässig, wo derzeit schwere Waldbrände toben.

Der Küstenort Malibu wurde durch die Serie «Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu» mit David Hasselhoff und Pamela Anderson weltberühmt. Die Stadt bei Los Angeles ist als Wohnort unter anderem von Barbra Streisand bekannt.

Zahlreiche Stars sind von dem dort wütenden Großfeuer betroffen oder in Gefahr. «Ich sorge mich um mein Haus, aber ich kann nichts tun», twitterte etwa Popsängerin Cher, die seit mehr als 45 Jahren dort eine Immobilie besitzt. Auch Lady Gaga fragte sich bei Twitter, ob ihr Haus in Flammen aufgehe.

Miley Cyrus: „Mein Haus steht nicht mehr“

Auch US-Sängerin Miley Cyrus (25) hat durch die Brände im US-Bundesstaat Kalifornien ihr Haus verloren. „Mein Haus steht nicht mehr, aber die Erinnerungen bleiben, die ich mit Familie und Freunden geteilt habe“, schrieb sie am Montagmorgen deutscher Zeit auf Twitter. Trotz des materiellen Verlustes sieht sie sich als „eine der Glücklichen“: „Meine Tiere und DIE LIEBE MEINES LEBENS haben es sicher herausgeschafft & das ist alles, was im Moment zählt.“ Die Sängerin dankte der Feuerwehr und Polizei.

Zahl der Todesopfer bei Waldbränden steigt auf 31

Bei den Waldbränden ist die Zahl der Todesopfer derweil auf mindestens 31 gestiegen. Allein bei dem „Camp Fire“ genannten Waldbrand in der Region um die nordkalifornische Kleinstadt Paradise kamen nach Behördenangaben vom Sonntag 29 Menschen ums Leben.

Damit sind bei diesem Feuer mindestens so viele Menschen gestorben wie beim bislang tödlichsten Waldbrand in der Geschichte Kaliforniens, dem „Griffith-Park“-Feuer im Jahr 1933. „Heute wurden die sterblichen Überreste von sechs weiteren Menschen geborgen“, sagte der Sheriff des Landkreises Butte, Kory Honea, am Sonntag bei einer Pressekonferenz. „Damit steigt die derzeitige Zahl auf 29.“

Ein Fahrzeug fährt bei dichtem Rauch eines Waldbrandes über eine Straße. Mehr als 8000 Feuerwehrleute kämpften am Wochenende weiter gegen drei große Brände im Norden und Süden Kaliforniens an. | Bild: Noah Berger (AP)

Die Zahl der Opfer könnte noch steigen, zahlreiche Menschen gelten als vermisst. Das „Camp Fire“ im Norden Kaliforniens hat bislang ein 45.000 Hektar großes Gebiet verwüstet. Allein in Paradise wurden mehr als 6400 Häuser von den Flammen zerstört. Nach Angaben der Waldbrandbekämpfungsbehörde Cal Fire war das Feuer am Sonntag nur zu 25 Prozent eingedämmt. Die Behörden gehen davon aus, dass die Löscharbeiten noch drei Wochen dauern werden.

Weiter südlich in Kalifornien wurden beim Waldbrand „Woolsey Fire“ mindestens zwei Menschen getötet. Deren Leichen wurden im Gebiet zwischen Los Angeles und dem Prominentenort Malibu in einem Fahrzeug auf einer privaten Auffahrt gefunden. Die Waldbrände in Kalifornien haben 250.000 Menschen in die Flucht getrieben. Starke Winde erschweren die Löscharbeiten.

Der Gouverneur von Kalifornien, Jerry Brown, warnte, der Bundesstaat werde auch in den kommenden Jahren immer wieder mit schweren Waldbrandkatastrophen zu kämpfen haben. „Das ist nicht die neue Normalität, das ist die neue Abnormalität“, sagte er am Sonntag. Trockenheit und Hitze würden sich in den kommenden Jahren noch verstärken.

(dpa / AFP)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein