Freiburg vor 31 Minuten Boris Becker gegen Oliver Pocher: Rechtsstreit wird in Freiburg neu verhandelt Wird Ex-Tennisstar Boris Becker in einem Fernsehbeitrag des Comedians Oliver Pocher herabgewürdigt? Darum geht es nun wieder vor Gericht, dieses Mal in zweiter Instanz. Beim Auftakt der Berufungsverhandlung fehlen beide.

Der Rechtsstreit zwischen dem früheren Tennisstar Boris Becker (l) und dem TV-Komiker Oliver Pocher ist am Montag in Freiburg in eine neue Runde gestartet. | Bild: Matthias Balk/Rolf Vennenbernd/dpa