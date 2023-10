Herr Gabalier, Sie konnten als erster Österreicher ein „MTV Unplugged“ aufnehmen und haben in München ein Konzert vor 100.000 Menschen gegeben. Was bedeuten Ihnen diese Superlative?

Als ich für „MTV Unplugged“ angefragt wurde, war das für mich ein Ritterschlag. Aus diesem Grund investierte ich viel Zeit und Geld, damit mein Konzert in dieser legendären Reihe bestehen kann, aber auch, weil ich damit schöne Erinnerungen verbinde. Unter den CDs, die ich in meiner Jugend auf Kassetten kopiert habe, die ich von Maderln aus unserer Klasse beschriften ließ, weil die eine schönere Schrift hatten als ich, waren viele „MTV Unplugged“.

Wie erlebten Sie den krassen Kontrast zwischen der Intimität des „MTV Unplugged“ vor 200 Fans und dem Open Air in München?

Beides hat seinen Charme, aber die Energie, die du spürst, wenn du vor 100.000 Menschen stehst, die deine Lieder singen, ist unvergleichlich. Da verlierst du beinahe den Bühnenboden unter den Füßen und fragst dich, ob das wirklich Realität sein kann.

Zur Person Andreas Gabalier, 38, wuchs in Graz auf und avancierte innerhalb sieben Jahren von der „Musikantenstadl“-Entdeckung zum erfolgreichsten österreichischen Musiker im deutschsprachigen Raum. Seit 2010 erreicht der Volks-Rock‘n‘Roller, wie er sich nennt und was er sich rechtlich schützen ließ, mit jedem Album Platz eins der österreichischen Hitparade. Seine bekanntesten Lieder sind „I sing a Liad für di“, „Amoi seg ma uns wieder“ und „Hulapalu“. Gabalier tritt auf seiner „Dirndl-Wahnsinn-Hulapalu!“-Tournee am 21. Oktober im Zürcher Hallenstadion auf. (rhö)

Können Sie sich auch in einen Rausch spielen, wenn Sie in Zürich vor „nur“ 13.000 Fans auftreten?

Ganz bestimmt! Wir haben im Frühling schon in einigen Hallen und im August in Kitzbühel Konzerte in etwas kleinerem Rahmen, aber immer noch vor einigen Tausend Leuten gegeben und die Stimmung hat sich auf eine eigene Weise ebenfalls hochgeschaukelt. Es hat ebenfalls eine unglaubliche Kraft, wenn du gefühlt noch fast jedes Gesicht erkennen kannst. Nun freue ich mich riesig aufs Hallenstadion, das schon seit meinem ersten Konzert vor zehn Jahren meine Lieblingshalle ist.

Was ist daran besonders?

Wenn ich im Hallenstadion auf der Bühne stehe und ins Dunkel seines Bauchs schaue, finde ich das unheimlich mystisch. Ich verstehe es gut, dass Freunde von mir meine dortigen Konzerte immer wieder zum Anlass nehmen, nach Zürich zu reisen und noch zwei, drei schöne Tage in der Schweiz anhängen.

Tun Sie das auch?

Wenn es sich einrichten lässt, unbedingt. Ich unternehme immer was anderes. Letztes Mal habe ich die Firma Boesch besucht, die seit 100 Jahren in reiner Handarbeit wundervolle Holzmotorboote fertigt. Für mich ist das echte Handwerkskunst.

Besitzen Sie selbst ein Boesch?

Ja, ein uraltes Boot von 1984, das ich restaurieren und auf Elektroantrieb umbauen ließ.

Sie wurden in der Vergangenheit immer wieder für Ihre konservativen politischen Ansichten und Ihre Äußerungen zu Corona kritisiert. Wie gehen Sie damit um?

Ich bin, wie ich bin, und habe mich nie gescheut, zu verschiedensten Themen meine Meinung zu sagen. Inzwischen habe ich mich damit abgefunden, dass die Medien daraus gerne einen Aufreger kreieren. Ich bin in etwa 40 Schlagzeilen als Corona-Leugner bezeichnet worden, aber ich habe das nicht an mich herangelassen. Viele andere Reaktionen haben mich sogar bestärkt. Millionen von Menschen fanden ebenfalls, dass viele Pandemievorschriften zu weit gingen und viel kaputt machten – wirtschaftlich und gesellschaftlich.

Andreas Gabalier steht für traditionelle Werte. Bild: dpa | Bild: Sepp Pail

Wollten Sie Ihr Image mit der Single „Liebeleben“ korrigieren?

Mein Statement sollte klar machen, dass ich für traditionelle Werte stehe, aber mit homosexuellen oder andersgeschlechtlich orientierten Menschen überhaupt kein Problem habe. Das habe ich auch schon in Interviews gesagt, aber es wurde unterschlagen oder mir sogar Homophobie nachgesagt. Dabei liegt es mir fern, irgendjemand bevormunden zu wollen. Jeder soll seinen Gefühlen freien Lauf lassen können.

Neben diesem Lied gibt es auf dem aktuellen Album auch ein „Bügel dein Dirndl gscheit auf“. Wollten Sie damit ein zweites „Hulapalu“ schaffen?

Neben den nachdenklichen Balladen, die in der Pandemie für „Ein neuer Anfang“ entstanden waren, wollte ich einen neuen Song haben, der auf der Tournee für Partystimmung sorgt.

Der jagt dann wohl auch Ihren Ruhepuls in die Höhe. Vor zehn Jahren erzählten Sie, dass er bei 40 läge und Sie sich vor Ihren Konzerten immer erst auf Betriebstemperatur bringen müssen …

Obwohl man es kaum glauben wird, wenn man mich live erlebt, bin ich ein in mir ruhender Kerl. Inzwischen liegt mein Ruhepuls wohl schon bei 38! (lacht) Aus diesem Grund putsche ich mich vor meinen Auftritten immer eine Stunde lang auf, indem ich mit meinem Personal Trainer Gewichte stemme, Musik von Rock‘n‘Rollern wie Tina Turner oder den Stones laufen lasse und das eine oder andere eisgekühlte Bierchen trinke. Danach kann‘s losgehen!