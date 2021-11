von Tilmann P. Gangloff

Als Frank Elstner am späten Samstagabend bei „Wetten, dass ..?“ als Ehrengast souverän wie eh und je die abschließende Bagger-Wette präsentierte, war ihm seine Krankheit nicht anzumerken. Heute weiß er, warum seine Hände vor Auftritten stets eiskalt waren und gezittert haben. Er hat das für ein Zeichen von Lampenfieber gehalten – tatsächlich war der Tremor ein früher Hinweis auf seine Parkinson-Erkrankung.

Die Diagnose hat er im Frühjahr 2016 bekommen. Nun fügten sich auch andere Symptome ins Bild, etwa die starke Unruhe in den Beinen („Restless Legs“). Trotzdem hat der TV-Moderator Glück im Unglück, wie ihm Jens Volkmann erklärte. Der Arzt leitet die Neurologische Universitätsklinik in Würzburg und konnte Elstner versichern, er habe bloß ein „Parkinsöhnchen“, weil weitere Symptome wie etwa Wahrnehmungsstörungen, Demenz oder Antriebslosigkeit bis hin zur Depression bislang noch nicht aufgetreten seien.

Der Moderator – eine Kunstfigur

Elstner hat seine Krankheit 2019 in einem Interview mit der „Zeit“ öffentlich gemacht. Seither sitzt er im Beirat der Parkinson-Stiftung, die die Erforschung dieser Krankheit unterstützt; sein Arzt Jens Volkmann ist Vorstand der Stiftung. Die beiden haben auch gemeinsam das Buch „Dann zitter‘ ich halt“ verfasst. Es ist ähnlich wie die letzten Werke Elstners im Interviewstil gehalten und gibt Antworten auf die wichtigsten Fragen zu Parkinson.

Das Buch „Dann zitter‘ ich halt. Leben trotz Parkinson“ (Piper-Verlag München, 240 Seiten, 20 Euro) hat Frank Elstner mit dem Arzt Jens Volkmann geschrieben. | Bild: Piper-Verlag

Der Moderator beschränkt sich auf die Rolle des Fragenstellers, und auch das passt ins Gesamtbild: Der Mann, der 1981 „Wetten, dass ..?“ erfunden hat und dank Shows wie „Die Montagsmaler“ oder „Verstehen Sie Spaß?“ jahrzehntelang einer der beliebtesten deutschen TV-Gastgeber war, ist in Wirklichkeit eine ausgesprochen geschickt entworfene Kunstfigur. Nicht mal der Name stimmt: Elstner heißt mit Vornamen eigentlich Timm, aber als er Mitte der 1960er-Jahre bei Radio Luxemburg anfing, gab es da bereits einen Tom. also hat er sich fürs Showgeschäft kurzerhand des Vornamens seines Bruders Frank bedient.

In dem „Zeit“-Interview über die Parkinson-Erkrankung hat Elstner eingeräumt, dass er eigentlich ein sehr introvertierter Mensch sei und die Bühnenfigur immer nur gespielt habe. Das erklärt seinen Moderationsstil: Wer andere Menschen befragt, braucht nicht über sich selbst zu reden.

Am 14. Februar 1981 zeigte das ZDF zum ersten Mal „Wetten, dass ..?“ – moderiert von Frank Elstner. | Bild: Dürrwald/dpa

Als Kind war Elstner nicht gerade auf Rosen gebettet. Auf die Geburt in Linz, 1942 Teil des Deutschen Reichs, folgten ruhelose Jahre, weil die Eltern beide Schauspieler waren und mal hier, mal dort Engagements hatten. Auch die Schulzeit verlief nicht gradlinig: Teenager Timm schlug gern über die Stränge. Er verließ das Gymnasium ohne Abitur, was ihn offenbar bis heute wurmt, zumal er damals nicht wie geplant Theaterwissenschaften studieren konnte.

Karriere hat er trotzdem gemacht: 1964 wurde er Sprecher und später Programmdirektor von Radio Luxemburg, 1968 wurde er als Co-Moderator der Europa-Show „Spiel ohne Grenzen“ für das damals noch schwarzweiße Fernsehen entdeckt. 13 Jahre später hat er mit „Wetten, dass ..?“ das Lagerfeuer der Nation erfunden; die erfolgreichste Ausgabe erreichte 1985 über 23 Millionen Zuschauer. Anschließend hat er diverse weitere Show-Konzepte kreiert, unter anderem „Nase vorn“ (ZDF, 1988-1990) oder „Flieg mit AiR-T-L“ (1994), mit denen er allerdings weniger Glück hatte.

Bei Radio Luxemburg hat in den 1960er-Jahren alles angefangen – das Foto zeigt Frank Elstner während der Moderation einer Sendung. | Bild: Hannes Hemann/dpa

Anders als sein „Wetten, dass ..?“-Nachfolger Thomas Gottschalk hat der Moderator sich selbst nie wichtiger genommen als seine Gäste. Deshalb waren ihm zwei gänzlich unaufwändige Formate womöglich sogar lieber als die großen Shows: In der Reihe „Die stillen Stars“ (ZDF, 1986-1992) durfte er mit Dutzenden Nobelpreisträgern auf Augenhöhe plaudern, das ging auch ohne Abitur.

In der Talkshow „Menschen der Woche“ (SWR) führte er zwischen 2000 und 2015 über 600 Gespräche – auf diese Weise ist quasi als Nebeneffekt ein eindrucksvolles Netzwerk entstanden. Mit 79 Jahren ist der in Baden-Baden lebende Elstner vermutlich fitter als manch anderer mit 60. Auf Trab halten ihn nicht nur drei Hunde und die deutlich jüngere Ehefrau, sondern auch seine Krankheit.

Ein Kapitel im Buch heißt „Handeln statt Behandeln – Parkinsons größter Gegner heißt Sport“. Vermutlich hat Elstners Fitness dazu beigetragen, dass sich die Symptome bis heute im Rahmen halten: Als sein Körper während der Zeit bei Radio Luxemburg gegen zu viel Alkohol und Zigaretten und viel zu wenig Schlaf rebellierte, krempelte er sein Leben um, hörte auf zu rauchen, wurde Vegetarier und begann, systematisch Sport zu treiben. Er verbringt regelmäßig Zeit im Fitnessraum seines Hauses. Zur intensiven körperlichen Ertüchtigung tragen unter anderem eine Rudermaschine und ein Boxsack bei. Der Titelzusatz des Buches lautet nicht ohne Grund „Leben trotz Parkinson“.

Im Alltag dürfte ihm vermutlich ohnehin weniger die Krankheit, sondern eher das Alter gewisse Grenzen setzen. Von Ruhestand will Elstner trotzdem nichts wissen. Dem Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ hat er kürzlich verraten, dass er noch einige interessante Konzepte in der Schublade habe, drei seien sehr konkret, eins sei „eine Bombe“. Als Nächstes dreht er aber erst mal einen Tierfilm über die Wölfe in der Lausitz.