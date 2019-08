von Stephanie Sartor und dpa

Es gibt da diese Szene, an die man in diesen Tagen irgendwie öfter denken muss. Der erste Otto-Film, 1985. Otto tritt in einem Altersheim auf und fragt sein Publikum in Kasperletheater-Manier: „Seid ihr alle da?“ Als die Senioren „Jaaa!“ antworten, kontert Otto: „Aber nicht mehr lange.“ Witze über ältere Menschen sind eine heikle Sache. Manchmal – wie im Otto-Film – zünden sie. Manchmal geht die ganze Sache aber auch komplett in die Hose. So wie am Sonntag im ZDF-Fernsehgarten.

Ausgerechnet dort! Die Sendung ist, wenn man so will, das Open-Air-Wohnzimmer der Nation. Der Deutschen liebster Garten. Zelebrierte Heimeligkeit, mit allerlei Musik- und Showeinlagen und eher seichtem Geplauder. Über Mode, Kochen, Heimwerken, solche Dinge eben. Doch dieses heimelige Bild hat nun Risse bekommen.

Woran erkennt man alte Menschen?

Sonntagmorgen. Komiker Luke Mockridge steht auf der Bühne der ZDF-Show. Er trägt ein pinkfarbenes Shirt, schwarze Hose, weiße Turnschuhe. Mockridge winkt ins Publikum – und legt los. „Woran erkennt man eigentlich alte Menschen“, fragt er. Seine Antwort: „Sie haben graue Haare, sie sind schrumpelig und sie riechen immer nach Kartoffeln.“ Aus dem Publikum gibt es Buh-Rufe, Moderatorin Andrea Kiewel ist stinksauer und unterbricht den Auftritt. Nicht nur wegen der peinlichen Witze, sondern auch, weil Mockridge wie ein Affe über die Bühne hüpfte und Pupsgeräusche imitierte.

Es ist ein Tiefpunkt in der langen und erfolgreichen Geschichte der ZDF-Show. Seit 33 Jahren gibt es den Fernsehgarten, zum ersten Mal wurde er am 29. Juni 1986 ausgestrahlt. Moderiert wurde das Format damals von Ilona Christen. Ihr folgten Ramona Leiß, Dieter Thomas Heck, Rudi Cerne, Ernst-Marcus Thomas, Ingo Nommsen und eben Andrea Kiewel.

Die Aufmerksamkeit ist ihm jedenfalls sicher

Was immer Luke Mockridge mit seinem Auftitt bezweckt hat, Aufmerksamkeit hat er auf jeden Fall bekommen – und vielleicht war genau das die Absicht. In den sozialen Medien gab es zahlreiche Spekulationen, was Mockridge geritten haben könnte. Auch der renommierte Medienpsychologe Jo Groebel fand den Auftritt von Mockridge befremdlich. Denn eigentlich habe der Comedian einen intelligenten Humor. „Das riecht eher nach einem PR-Coup für seine neue Sendung oder nach einer Wette“, sagt er. Was ihn noch stört: Er habe das Gefühl gehabt, dass Mockridge sich auf Kosten einer Zielgruppe lustig gemacht habe, die nicht seine ist: Senioren. „Das macht man nicht. Wir haben schon genug demografische Konflikte in unserem Land.“

Das ZDF wusste Bescheid

Bei Sat.1 startet am 13. September „Luke! Die Greatnightshow“. Da kann ein bisschen PR natürlich nicht schaden. Sollen die Aufnahmen von seiner schrägen Nummer für „Luke! Die Greatnightshow“ benutzt werden? Jedenfalls ist Luke Mockridge zu seinem Auftritt beim „ZDF-Fernsehgarten“ mit einem Social-Media-Team angereist. Das wusste das ZDF auch. „Wir waren im Vorfeld darüber informiert, dass Luke Mockridge mit einem Social Media-Team kommt. Das ist nicht unüblich“, teilte ZDF-Showchef Oliver Heidemann am Dienstag dazu mit. „Sein Auftritt im „Fernsehgarten„ war aber so nicht abgestimmt und hat sowohl die Redaktion als auch Andrea Kiewel völlig überrascht.“

Dazu, ob Aufnahmen vom schrägen Mockridge-Auftritt darin zu sehen sein werden, hat der Sender sich bisher nicht geäußert. Auch muss Luke Mockridge wohl nicht mit konkreten Folgen rechnen. Es seien keine Konsequenzen geplant, sagte ein Sprecher des ZDF. Dazu, ob mit Mockridge für den Auftritt eine Gage vereinbart war und ob es dabei bleibe, machte er ebenfalls keinen Angaben.

Zur Person Luke Mockridge, geboren 1989 in Bonn, ist Komiker, Autor und Produzent. Er ist der Sohn des kanadischen Schauspielers und Kabarettisten Bill Mockridge, der 1982 das Improvisationstheater Springmaus ins Leben rief, und der italienischen Schauspielerin und Kabarettistin Margie Kinsky. 2013 wurde er beim Deutschen Comedypreis als „Bester Newcomer“ ausgezeichnet. Viele weitere Preise folgten, unter anderem der Grimme-Preis. (sk)