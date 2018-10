Komikerin Carolin Kebekus hat gut lachen: Gerade wurde sie in Köln als beste Komikerin mit dem Deutschen Comedypreis ausgezeichnet – und das zum sechsten Mal in Folge. Auf der Aftershowparty soll dann aber nicht der Erfolg der 38-Jährigen („PussyTerror TV“) das Gesprächsthema Nummer Eins gewesen sein, sondern ein Mann, der auch bei uns kein Unbekannter ist: Der Sänger Max Mutzke. Genauer gesagt machte das Gerücht die Runde, Mutzke und Kebekus könnten ein Paar sein. Nach "Bild"-Informationen sollen sie sogar schon seit über einem Jahr liiert sein.

Noch keine Bestätigung

Bestätigt haben die beiden Stars diese Gerüchte allerdings nicht. Ihr Privatleben halten sie so weit es geht unter Verschluss. So bleibt es bei Spekulationen. Aber gerade deswegen wird ja auch noch an den kleinsten Hinweisen gedeutelt. So traten Mutzke und Kebekus im September gemeinsam bei der Anti-Rassismus-Demo „Köln zeigt Haltung“ auf. Und "Bild" weiß zu berichten, dass sie sich auch abseits der Bühne sehr vertraut zeigten. Mehr noch: Die Zeitung hat ein Foto veröffentlicht, auf dem es ganz so aussieht, als gingen die beiden Hand in Hand. Klar, dass seither die Gerüchteküche brodelt.

Sie wären ein ungleiches Paar

Fest steht, dass Carolin Kebekus und Max Mutzke 2016 gemeinsam für den Kinofilm „Schatz, nimm du sie“ arbeiteten. In der Scheidungs-Komödie spielt Kebekus die Hauptrolle, Mutzke singt den Titelsong. Bei der Filmpremiere 2017 zeigten sie sich dann auch gemeinsam auf dem roten Teppich.

Kebekus und Mutzke – die beiden wären wohl ein ungleiches Paar: Der 37-jährige Mutzke, dessen Karriere 2004 mit dem Hit „Can’t Wait Until Tonight“ startete, stammt aus Waldshut-Tiengen und inszeniert sich gerne als Kind der heilen Schwarzwald-Welt: „Mein Verhältnis zum Schwarzwald ist sehr eng, man kann wirklich Liebe dazu sagen“, sagte er in einem Interview mit dem SÜDKURIER. Erst vor wenigen Wochen trat er bei der Eröffnung der neuen Waldshuter Stadthalle auf. Kein Geheimnis ist auch, dass er vierfacher Vater ist. Seine Frau stammt aus Eritrea.

Kebekus ist die quirlige Rheinländerin, die gerne spricht – sowohl beruflich als auch privat. Seit 2013 ist sie regelmäßig bei der „ZDF heute-show“ und mit Stand-Up-Auftritten in Sendungen wie z.B. „Nuhr im Ersten“, „Die Anstalt“ oder „Ladies Night“ zu sehen. Und sie ist im Kölner Karneval aktiv.

Privatleben ist privat

Über ihr Privatleben schweigt sich Kebekus aus. Mehr als das: Sie beschäftigt auch schonmal Anwälte, wenn es darum gehen soll, Gerüchte wieder aus der Welt zu schaffen. So ging sie 2015 gerichtlich gegen das Stadtmagazin Kölnreporter vor, das über ein angebliches Verhältnis mit dem türkischstämmigen Kabarettisten Serdar Somuncu berichtet hatte. Das Oberlandesgericht Köln entschied dann aber im April 2017, dass von einer Ehe zwischen Kebekus und Somuncu auszugehen sei.

Auch Serdar Somuncu ist in unserer Region kein Unbekannter: Er inszenierte George Taboris Stück „Mein Kampf“ für das Theater Konstanz. Die Produktion erzeugte ein riesiges Medienecho, weil die Besucher der Produktion sich beim Kauf einer Karte dafür entscheiden sollten, entweder einen Gelben Stern oder eine Hakenkreuz-Armbinde zu tragen.

