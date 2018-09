Die Geschichte ist an Tragik nicht zu überbieten. Ein junges Paar, seit vielen Jahren zusammen – sie erkrankt schwer, erholt sich wieder, beide blicken optimistisch in die Zukunft – doch dann stirbt sie und er ist plötzlich allein. Er ist Phil Laude, 28, Sänger und Schauspieler („Bibi & Tina: Mädchen gegen Jungs“), Mitbegründer des YouTube-Trios Y-Titty, selbst erfolgreicher YouTuber (mit 66 Millionen Aufrufen) und einer von denen, die den Hype um die Vong-Sprache angekurbelt haben.

Es war Anfang Juli 2018, als Laude nach mehreren Wochen Instagram-Pause ein Bild von sich und seiner Freundin zeigte, um zu erklären, warum es so still um ihn geworden war. „Meine Freundin und ich wurden aus unserem bisherigen Leben gerissen“, schrieb er. Nadja Bilek hatte demnach eine Hirnblutung gehabt, war operiert worden und lag im künstlichen Koma. „Es geht ihr den Umständen entsprechend gut“, so Laude, nachdem sie wieder aufgewacht war. „Sie kämpft sich durch die Reha zurück ins Leben. Sie hatte sehr großes Glück in einem sehr großen Unglück.“

Laude klang damals optimistisch, auch wenn ihm, wie er schrieb, klar geworden sei, „dass das Leben eben nicht immer glitzert“. Aber das Paar wollte unbedingt ins Leben zurückfinden. er selbst wollte wieder arbeiten, „als Comedian, Schauspieler und Lauch“. Lächeln helfe ihm, „mit den Problemen in dieser Welt besser klar zu kommen“.

"Sie lebte glücklich bis ans Ende ihrer Tage"

Aber es kam anders. Drei Wochen später teilte Laude seinen Fans mit, dass seine Freundin nach weiteren Hirnblutungen gestorben war. Manche seiner 650 000 Instagram-Fans waren zu Tränen gerührt von seiner Nachricht. „Du warst meine Traumfrau“, schrieb er. „Ich habe mein Glück oft gar nicht fassen können.“ Immerhin, eines könne er mit Sicherheit über Nadja sagen: „Sie lebte glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Auch wenn meine Trauer gerade unendlich ist, werde ich die Hoffnung nicht aufgeben, dass man das auch irgendwann über mich sagen kann.“

So ein Schicksalsschlag nach acht Jahren Liebe – kein Wunder, dass Laude sich zeitweise aus dem Internet zurückgezogen hat; auf YouTube war komplett Sendepause. Es habe sich „einfach schlimm angefühlt zu sehen, wie die Welt sich weiter dreht, während meine Welt stehen geblieben ist“, so seine Begründung. Laude steht dazu, dass er Hilfe von einem Psychologen bekommt, „denn ich habe gemerkt, dass nichts wichtiger ist, als den Schmerz auch zuzulassen und darüber zu reden“.

Laude ist Optimist, und dass er nach vorn sieht, verdankt er wohl auch YouTube. Vor zwei Wochen ist dort ein Projekt an den Start gegangen, das im vergangenen Jahr abgedreht wurde. „Neuland“ heißt die Comedy-Serie – und sie zeigt Laude, wie seine Fans ihn kennen. So will er auch weitermachen: kreativ sein und andere unterhalten. Positiv denken, heißt das Motto. Dass er wieder zum Spaßen aufgelegt ist, zeigt ein Gruß an seine Freundin: „Ich werde dich immer lieben Nadi, dein Lauch.“

Der Trailer zu „Neuland“:

