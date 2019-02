Fernsehen 26. Februar 2019, 18:52 Uhr

Warum die RTL-Kuppelshow „Der Bachelor“ vor allem ein Sprungbrett für die Frauen ist

Die RTL-Kuppelshow "Der Bachelor" geht in die letzte Runde. Am 27. Februar 2019 ab 20.15 Uhr wird das Finale gezeigt. Andrej Mangold war mit dem Ziel gestartet, in der Sendung die große Liebe zu finden. Doch wenn man ehrlich ist, ist die Show für viele Frauen inzwischen vor allem eins: ein Karriere-Sprungbrett.