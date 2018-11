von Steffen Rüth

Mark, im Video zu „Einmal“ sieht man Sie beim Fallschirmspringen. Haben Sie sich einen Lebenstraum erfüllt?

Nein, auf keinen Fall. Ich habe mich eher einem Lebensalptraum gestellt. Ich bin kein Adrenalin-Junkie und hatte wirklich Schiss. Aber ich bin froh, dass ich mich getraut habe und würde es sogar gern ein zweites Mal machen.

Weshalb?

Um mich ein bisschen umzugucken da oben. Beim ersten Mal war ich voll darauf konzentriert, nicht zu sterben.

„Du bereust nicht, was du tust. Du bereust, was du nicht tust“, singen Sie im Stück „Was du nicht tust“.

Eben. Ich finde es gut und wertvoll, sich Ängsten zu stellen und auch mal Dinge zu tun, bei denen du dich erstmal unwohl fühlst.

Sie erzählen in dem Song, wie auch in einigen anderen auf „Liebe“, über sich selbst. Sollen Sie die Hörer auf dem neuen Album besser kennenlernen?

Stimmt, ich habe noch nie so viel über mich selbst gesungen wie auf „Liebe“. Ich glaube, ich habe beim Schreiben wieder näher zu mir selbst gefunden, nachdem ich mich so ein bisschen verloren hatte. Daher sind auch die Lieder noch konkreter und näher an mir dran.

Inwiefern hatten Sie sich verloren?

Nachdem der Erfolg über mich hereingebrochen war, bin ich am Anfang bloß mitgeschwommen und habe versucht, über Wasser zu bleiben. Ich war tief eingetaucht in diese Mark-Forster-Welt zwischen Bühne, Ton- und TV-Studio. Das war auch total gut, ich habe alles genossen, aber mit der Entscheidung, 2018 kein Konzert zu geben, habe ich meine Ordnung wiedergefunden.

Mark Forster kann auch mal ernst sein – zumindest jedoch ernst gucken. | Bild: Jens Koch

Waren Sie ein bisschen ausgeflippt?

Ich habe mir viele Musiker-Dokus angeguckt und muss sagen: So ein Leben wie Freddie Mercury oder David Bowie habe ich nie geführt. Aber ich hatte zu viel gearbeitet, was passieren kann, wenn du deine Leidenschaft zum Beruf machst, es gut läuft und du eine Menge Zuspruch bekommst. Trotzdem muss man sich zwingen, auch mal einfach nur zu sein und locker zu lassen.

Wie entspannen Sie am liebsten?

Beim Wandern. Wenn ich frei habe, treibt es mich nicht zum Trubel oder in den nächsten Club. Sondern eher in die ruhigeren Ecken. Ich suche mir gern Wanderwege aus, die einfach schön sind und nicht zu anstrengend.

Sie singen „Das, was ich will, ist Seelenfrieden“. Was heißt das für Sie?

„Liebe“ ist für mich ein sehr weit gefasster Begriff und ein Gefühl, dass aus meinem tiefen Inneren kommt. Und natürlich ist die Liebe das Wichtigste, was es gibt auf der Welt – und zwar nicht allein die romantische Liebe zwischen zwei Menschen, sondern auch die Liebe zur Familie, zu sich selbst, zum Leben.

Wie stehen Sie dem Leben gegenüber?

Positiv. Optimistisch. Am Ende gewinnt immer das Gute. Ich sehe es ein Stück weit als meine Mission, das Fähnchen der Zuversicht und der guten Laune hochzuhalten. Natürlich ist in meinem Leben nicht immer alles schön und quietschig, aber ich finde trotzdem, dass es immer Platz geben muss für Freude und Zuversicht. Ohne das jetzt zu überbewerten, bin ich ganz glücklich mit meiner Rolle, den Leuten ab und zu ein bisschen Licht zu schenken.

Aber so ein kleines Lächeln, das geht halt doch immer. | Bild: Jens Koch

Sie empfinden also Verantwortung?

Ich laufe nicht mit dem Zeigefinger durch die Welt und will den Menschen sagen, wo es langgeht. Nur: Wenn ich öffentlich auftrete, dann möchte ich für die gute Seite stehen, für die Vernunft und für die Liebe. Indem ich selbst gute Gefühle verbreite, wird die Welt vielleicht etwas weniger scheiße.

Wie authentisch ist der öffentliche Mark Forster mit Baseball-Kappe und Brille?

Grundsätzlich muss ich mich nicht sehr verstellen. Ich bin ein optimistisches Kerlchen, das häufiger gute als schlechte Laune hat. Aber ich bin auch ein ganz schön verkopftes Kerlchen, das vieles hinterfragt. Und es gibt sicher auch Facetten von mir, die gehören nicht unbedingt in die Öffentlichkeit.

Verraten Sie deshalb nicht, wie es in Ihrem Beziehungsleben aussieht? Oder hat einfach noch nie jemand gefragt?

Die Frage kommt ab und zu. Aber ich beantworte sie nicht. Weil ich das Gefühl habe, es würde mich in meiner Musik, in meinen Inhalten, einschränken, wenn man zu viel darüber weiß. Ich bin offen, was mein Innenleben betrifft, doch das Liebesleben bleibt privat.

Sie sitzen aktuell in der Jury von „The Voice Of Germany“. Wie wichtig sind die TV-Jobs für die Marke Mark Forster?

Ich empfinde es als Ritterschlag, bei „The Voice“ zu sitzen. Das ist eine der besten Musik-Shows, die wir haben. Ich mache das nicht nur aus PR-Gründen und um meine Nase zu zeigen. Sondern vielmehr, weil ich diesen Quatsch, den wir bei „The Voice“ machen, als Kunstform sehe, die mir große Freude bereitet. Ich liebe Unterhaltung.

Mark Forsters Album "Liebe" erscheint am 16. November 2018. | Bild: Four Music

Zur Person Mark Forster (34) hat BWL studiert, wollte aber doch lieber als Musiker Fuß fassen. Er komponierte zuerst fürs Fernsehen, 2010 bekam er einen Plattenvertrag, 2012 erschien sein Debüt-Album. Zu seinen größten Hits gehören „Au revoir“, „Chöre“ und "Stimme" (mit DJ Felix Jaehn). Forster ist aktuell Juror bei den Castingshows „The Voice Of Germany“ und „The Voice Kids“. Das Album „Liebe“ (Four Music) erscheint am 16. November 2018. 2019 geht Forster auf Tour. Unter anderem tritt er am 5. April im Hallenstadion Zürich auf und am 6. April in der Stuttgarter Hanns-Martin-Schleyer-Halle.

