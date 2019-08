Fernsehen 06. August 2019, 18:50 Uhr

Vorm Start von „Promi Big Brother“ 2019 – diese Kandidaten sollen Promis sein?

Die ersten neun Teilnehmer von „Promi Big Brother“ stehen fest. Statt Stars gibt es in der Sat.1-Show dieses Jahr jedoch allerhöchstens Sternchen. Ob sie vielleicht trotzdem ausreichend Unterhaltungspotenzial haben, zeigt sich, wenn neue Staffel am 9. August an den Start geht.