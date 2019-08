Promis vor 19 Stunden

Traumhochzeit auf Capri – sagen Heidi Klum und Tom Kaulitz heute Ja?

Seit sie sich zur Weihnachtszeit verlobt haben, wird spekuliert. Wann heiraten Heidi Klum und Tom Kaulitz? Wo? Wie? Und mit wem? Am 3. August soll nun der große Tag gekommen sein, angeblich findet die Trauung auf einer Luxusjacht vor der italienischen Insel Capri statt. Wir fassen zusammen, was man weiß und was nicht.