"Ich war gestern im Sonnenuntergang joggen, das war eine geile Optik. "Wie auf den Malediven – nur nicht so warm", schwärmt Dieter Bohlen, der gerade im vorarlbergischen Lochau am Bodensee neue Talente für die RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) gesucht hat.

Der 64-Jährige, der dafür bekannt ist, nicht immer gerade zimperlich mit den vermeintlichen Gesangstalenten umzugehen, wirkt in Lochau ganz tiefenentspannt und bestens gelaunt.

Bodensee oder Bohlensee?

Er fordert die Journalisten bei einer ausnahmsweise einberufenen Pressekonferenz im romantisch gelegenen Badehaus des Hotels "Kaiserstrand" sogar gutgelaunt auf, Fragen zu stellen. "Hier möchte ich wohnen, wenn mir jemand so ein Seegrundstück schenken würde", scherzt der auf Mallorca und im niedersächsischen Tötensen lebende Musikproduzent.

Neben Bohlen gehört auch der Sänger Xavier Naidoo (47) zur Jury der 16. Staffel der Show. Er gibt sich in Lochau ebenfalls ausgesprochen umgänglich. "Wir haben kurzerhand entschieden: Falls Dieter hierher ziehen sollte, benennen wir den See in Bohlensee um", so Naidoo.

Umlagert von Fans und dabei bestens gelaunt: Dieter Bohlen im vorarlbergischen Lochau am Bodensee. | Bild: Susanne Hogl

Natürlich wurde in Lochau in dieser Woche auch gesungen: Mehr als 150 Musik-Talente waren zum sogenannten offenen Casting gekommen – und einige Talente durften auch vor der Jury auftreten. Neben Bohlen und Naidoo gehören dazu auch die Tänzerin Oana Nechiti (30) und Sänger Pietro Lombardi (26), Sieger der achten DSDS-Staffel im Jahr 2011.

Die Reaktionen der Jury

Der Tänzerin bescheinigt Bohlen dann auch sehr viel Gutmütigkeit und Geduld mit den Kandidaten. "Weit über 50 Prozent sollten nicht singen", gesteht er offen ein. Naidoo gibt sich dagegen versöhnlicher und schwärmt von einem Vorarlberger, der ganz bescheiden auftrat.

"Er fragte uns, ob wir Ed Sheeran kennen, und legte dann im Karo-Hemd los. Der junge Mann hat sich wirklich von der Masse abgehoben", so Naidoo. Mehr darf er nicht verraten, da die 16. Staffel von DSDS erst 2019 bei RTL zu sehen sein wird.

Was wird aus "DSDS Kids"?

Wehmütig wird Bohlen bei der Frage, ob er sich eine Neuauflage der Sendung "DSDS Kids" vorstellen könne. "Ich liebe Kinder und bedaure sehr, dass es das Format nicht mehr gibt. Ich könnte mir auch sehr gut ein DSDS mit Talenten vorstellen, die älter als 30 Jahre sind, die hätten sicher viel zu erzählen", so Bohlen weiter.

Er muss aber zugeben, dass eine Neuauflage von "DSDS Kids" derzeit Regularien nicht machbar sei. "Ich versuche, es immer wieder anzubringen, aber wir dürfen es nicht machen, da müsste ich den Sender wechseln", scherzt Bohlen in bester Laune. Und nahezu wehmütig schwärmt er davon, dass ein "Typ mit 55 Jahren" glaubwürdiger über Liebeskummer singen könne als ein 20-Jähriger. "Ich habe schon Straßenmusiker mit Mega-Stimme gehört", sagt er zum Abschluss.

Dass die DSDS-Jury in Lochau nicht nur hart gearbeitet, sondern auch den verdienten Feierabend genossen hat, zeigt ein Instagram-Video, das Bohlen veröffentlicht hat. Zu sehen ist darauf, wie er gemeinsam mit Lombardi und Naidoo in einer Pizzeria in Bregenz sitzt und die entspannte Atmosphäre genießt. Auch Musiker sind eben nur Menschen.

DSDS am Bodensee Das rund 100-köpfige Team von "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) war eine Woche lang am Bodensee. Zum Einsatz kamen 21 Kameras, 80 Scheinwerfer, auch 1000 Meter Kabel waren verlegt worden, zusätzlich waren noch 500 Meter Starkstromkabel nötig. Laut Jury-Chef Dieter Bohlen am wichtigsten: Unzählige Tassen Kaffee wurden täglich aus acht Kilogramm Kaffeebohnen gekocht. Die 16. Staffel von DSDS, bei der in über 40 Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz neue Superstar-Anwärter gesucht werden, soll Anfang 2019 bei RTL ausgestrahlt werden.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein