von AFP

Seine „äußerst originellen“ Charaktere „werden noch lange Zeit als Erinnerung an die Werte des Optimismus, der Freundschaft und der grenzenlosen Kraft der Fantasie bestehen“, hieß es in einer Erklärung.

Hillenburg wurde im US-Bundesstaat Oklahoma geboren und wuchs in Los Angeles auf. Nach dem Studium arbeitete er zunächst als Lehrer für Meeresbiologie am Ocean Institute in Dana Point in Kalifornien. Schon damals nutzte er sein Talent, um Geschichten für seine Schüler zu schreiben und zu illustrieren und schaffte so die ersten Figuren für die Serie „Spongebob Schwammkopf“.

Die Sendung, welche die Abenteuer eines gelben Schwamms und seiner Freunde in der imaginären Unterwasserstadt Bikini Bottom erzählt, wurde 1999 erstmals von Nickelodeon ausgestrahlt. Sie wurde augenblicklich zum Hit bei jungen Kindern, ihren Familien sowie Studenten und bald zu einem weltweiten Phänomen, ausgestrahlt in mehr als 60 Sprachen. Der „Spongebob Schwammkopf Film“ aus dem Jahr 2004 spielte mehr als 140 Millionen Dollar (124 Millionen Euro) ein.

Im vergangenen Jahr teilte Hillenburg mit, dass er unter ALS leide, einer unheilbaren degenerativen Erkrankung des Nervensystems. Er hinterlässt eine Frau und einen Sohn.

