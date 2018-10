von SK

Conchita, vier Jahre sind vergangen seit Ihrem Sieg beim ESC. Sind Sie heil aus der ganzen Sache hervorgegangen?

Ich denke schon. Ich habe den Erfolg und die unzähligen schönen Momente sehr genossen. Und was negative Kritiken angeht, da bin ich eine ignorante Sau, das kann ich ausblenden. Wichtig ist mir nur, was meine Freunde und meine Familie über mich denken.

Auf Ihrem neuen Album singen Sie gleich zwei James-Bond-Titelsongs, „Writings On The Wall“ und „Moonraker“. Das ist doch kein Zufall, oder?

Nein (lacht). Ich sehe „From Vienna With Love“ als meine offizielle Bewerbungsmappe für die Stelle als nächster Bond-Sänger. Ich bin ein riesengroßer Fan von James Bond. Nicht der Filme, die langweilen mich. Aber die Musik ist großartig.

Ihre Konzerte stehen unter dem Motto „so weit so gut“. Wollen Sie sich verabschieden?

Für mich schließt sich jetzt ein Kreis. Besser kann es nicht mehr werden, als ein Album mit den Wiener Symphonikern aufzunehmen. Das ist für mich der Zenit von allem, was ich mir erträumt hatte. Ich bin mit 17 in dieses Business gekommen und habe mich ausschließlich mit pompösem Pop und großen Melodien beschäftigt.

Und jetzt?

Will ich mich von den großen, kommerziellen Popmelodien verabschieden und mehr etwas in Richtung elektronische Musik machen. Es darf gerne ein bisschen experimenteller werden. Mein Geschmack reicht von Celine Dion bis Björk. Künftig möchte ich mich mehr an Björk oder Massive Attack orientieren.

Sie haben auch Ihren Look verändert. Weniger feminin, stattdessen mehr Kerl, mehr Muskeln, mehr Bart. Ist Conchita jetzt ein Mann?

Das war ein schleichender Prozess. Ich habe nicht eines Tages beschlossen: „So, jetzt möchte ich als Mann wahrgenommen werden“. Ich habe neue Dinge für mich ausprobiert. Zum Beispiel habe ich angefangen, Sport zu machen und merke, wie toll das ist, wenn man seinen Körper spürt. Cross-Fit, Gewichte, ich gehe vier Mal pro Wochen ins Fitnessstudio. Früher habe ich auch nie getanzt, jetzt liebe ich es. Das war aber alles kein großer Plan.

Fühlen Sie sich jetzt mehr als Kerl?

Ja. Genau, wie ich es damals befremdlich fand, wenn mich jemand „er“ genannt hat, fühlt es sich nun komisch an, wenn jemand „sie“ zu mir sagt. Ich denke, das hat auch mit meinem veränderten Körpergefühl zu tun. Ich habe verstanden, dass meine Definition über mein Geschlecht wohl wichtiger ist, als ich dachte.

Sind Sie durch das Conchita-Sein Tom nähergekommen?

Definitiv. Das ist es, was Drag oder Travestie ausmacht. Durch diese Illusion, den Charakter, den du erschaffst, bist du zu hundert Prozent du selbst. Die Verkleidung funktioniert als Schutzschild, und nicht wenige Menschen wachsen dank dieses Schutzschilds über sich hinaus.

Bleibt der Name Conchita?

Der Name bleibt. Ich habe schon überlegt, wie viel Conchita überhaupt noch in mir steckt. Und ich habe verstanden, dass sie einer meiner Charakterzüge ist. Eine Version von mir. Conchita geht nicht weg.

Auf Fotos lachen Sie neuerdings und wirken lockerer. Ist die männlichere Conchita besser drauf?

Ja, ich bin nicht mehr so verbissen und so staatstragend ernst. Als Conchita wollte ich sonnenklar machen, dass das, was ich tue, kein Scherz und keine Jahrmarktattraktion ist. In diesem Vorhaben wurde ich zur Präsidentengattin. Ich habe es geliebt und auch damit kokettiert, eine unnahbare Diva zu sein. Ich habe mir viele Regeln auferlegt, die ich mit der Zeit gelockert habe.

Von welchem Präsidenten wären Sie gern für eine Woche die Gattin?

Eine Woche schaffe ich das bei jedem. Lieber würde ich allerdings ins englische Königshaus gehen und der Queen Gesellschaft leisten. Vielleicht könnte ich mit ihr Sudoku spielen.

Was haben Sie für die Akzeptanz Nicht-Heterosexueller geleistet?

Die Zeiten haben sich geändert in den zehn Jahren, seitdem ich dabei bin. Ich glaube nicht, dass ich als Einzelperson so viel dazu beigetragen habe. Das ist eher eine gesellschaftliche Entwicklung.

Die neuerdings wieder unter Beschuss ist von Rechtspopulisten in Österreich, aber auch sonst wo auf der Welt.

Die Rechten sind nur lauter. Mit Hass im Herzen schreist du mehr. Ich bin überzeugt, dass diese Leute klar in der Unterzahl sind und immer weiter zurückfallen werden. Es ist toll zu sehen, wie die Kids heute aufwachsen, wie sensibel und bedacht sie darauf sind, niemanden auszuschließen. Da wächst eine Generation heran, für die ein androgyner Künstler wie ich etwas Selbstverständliches ist.

Fragen: Steffen Rüth

Conchita Wurst

Conchita ist die Kunstfigur des österreichischen Sängers und Travestiekünstlers Tom Neuwirth. Conchita hat sich kurz vor Vollendung des 30. Geburtstags am 6. November einen Lebenstraum erfüllt und mit „From Vienna With Love“ ein Pop-Crossover-Album gemeinsam mit den Wiener Symphonikern aufgenommen. Es enthält Interpretationen von Songs von Barbra Streeisand, Céline Dion und anderen.

