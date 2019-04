von Steffen Rüth

Das muss man erst mal schaffen – jeder Situation und Lebenslage, und mag sie noch so unschön, um nicht zu sagen: beschissen, erscheinen, noch etwas Positives abzugewinnen. Sämtliche Niederlagen und Enttäuschungen, so zu drehen und zu wenden, dass am Ende alles einen Sinn ergibt. Aber darauf muss man sich eben einlassen, wenn man „Mosaik“ hört.

Und das, was Andrea Berg im Titelstück so treffend auf den Punkt bringt, nämlich „In jedem Scherbenmeer seh‘ ich ein Mosaik“, das sei tatsächlich ihre Lebensüberzeugung. „Ich empfinde das Leben als ein großes Geschenk“, sagt sie. „Worüber soll ich mich denn auch aufregen?“

Andrea Bergs neues Album "Mosaik" ist gerade erschienen. | Bild: Bergrecords / Sony Music

Und so sei es ihr nicht schwergefallen, sehr viel positive Energie in ihr neues Album zu stecken. „Die Liebe ist das einzige, das sich verdoppelt, wenn man es teilt. Vielleicht schaffe ich es mit ,Mosaik’ wieder, Menschen mitzunehmen, in den Arm zu nehmen und zu trösten. Vielleicht sagen sie dann: ,Komm, Schwamm drüber, die Berg hat recht.’“

Das Gespräch mit der 53-jährigen gelernten Arzthelferin aus Nordrhein-Westfalen, die 1992 ihre erste Platte veröffentlichte, bald darauf kommerziell erfolgreich wurde und seitdem als Schlagersängerin unangefochten auf jenem Olymp thront, auf dem sie erst sehr viel später für Helene Fischer ein Stück zur Seite rücken musste, findet in einem Hotel am Züricher Flughafen statt.

Schaffhausen Schlagerkönigin Andrea Berg kommt mit großer Bühnen-Show in Schaffhauser Arena Das könnte Sie auch interessieren

Berg ist in bester Stimmung. Sie trägt ein luftiges Kleid, das an strategischen Stellen durchaus Einblicke gestattet, und sie wirkt nicht die Spur angespannt, gestresst oder müde, obwohl sie gerade unentwegt durch den deutschsprachigen Raum hetzt.

Sie sagt: „Ich muss gar nichts. Alles, was ich mache, mache ich aus Liebe. Sonst bin ich auch nicht gut. Ich stehe jeden Morgen um sieben Uhr auf und arbeite an sieben Tagen die Woche. Und zwar weil ich es will. Ich bin dankbar dafür, die Dinge tun zu dürfen, für die ich brenne.“

Kritik im Netz stört sie nicht

Mit Kritik im Internet, beteuert Berg, gehe sie gelassen um. „Wenn der eine oder andere schreibt ,Die Berg ist bescheuert’, na ja. Von 500 Leuten sagen 498: ,Super, kann man klasse drauf tanzen, tolle Frau.’ Und zwei sagen: ,Was muss sie denn in ihrem Alter noch so kurze Röcke tragen? Das geht gar nicht!’ Dann beschäftigte ich mich doch nicht mit den zwei negativen Kommentaren.“

Unüberhörbar hat sich auch Andrea Berg an heutige Musikvorlieben angepasst. Schlager boomt, aber auch deshalb, weil er sich stilistisch nicht mehr nennenswert vom deutschsprachigen Pop unterscheidet. Wer also etwa Mark Forster hört, der hält auch Andrea Berg aus, und manche Stücke auf „Mosaik“ sind derart von Beats unterfüttert, dass auch David Guetta oder Calvin Harris ihre Hände im Spiel haben könnten.

Beruflich und privat glücklich

Berg hat nicht nur ihr berufliches, sondern auch ihr privates Glück gefunden. Seit 2007 ist sie mit dem Spielerberater und Hotelier Uli Feber verheiratet, sie leben im schwäbischen Aspach. Bergs Tochter Lena wohnt ebenso im Dorf wie ihre Mutter und Schwiegertochter Vanessa Mai, die mit Ferbers Sohn Andreas verheiratet ist.

„Auch wir verlieren uns nach all den Jahren manchmal im Alltag“, sagt Berg über ihre Ehe. „Das Schöne ist: Man kann gegensteuern, sich Auszeiten nehmen und dafür sorgen, dass das gemeinsame Leben spannend und schön bleibt.“

Nicht, dass es den beiden so geht wie Helene Fischer und Florian Silbereisen. Berg ist mit beiden befreundet, die Trennung habe sie „traurig gemacht“, sagt sie. Aber Andrea Berg wäre nicht Andrea Berg, wenn sie nicht überzeugt wäre: „Am Ende wird alles gut.“

Mosaik (neu):

Du hast mich tausendmal belogen (2001):

Das Gefühl (2013):

Diese Nacht ist jede Sünde wert (2016):