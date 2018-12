von Steffen Rüth

Herr Kruspe, sind Sie mit Rammstein nicht ausgelastet, oder wozu halsen Sie sich mit Emigrate noch eine zweite Band auf?

Die Idee von Emigrate ist es, dass ich das mache, was ich in dem geschlossenen Kosmos von Rammstein eben nicht machen kann.

Und das wäre genau?

Mich musikalisch zu öffnen und mit so vielen Menschen wie möglich zusammenzuarbeiten. Mir macht es Spaß, stilistisch alle Facetten zu beleuchten. Ich will mich bei diesem Projekt nicht einschränken und in keine Schublade pressen lassen.

Rammstein bedeutet Druck. Bedeutet Emigrate, sich lockerzumachen?

Emigrate bedeutet für mich in erster Linie Spaß. Die Band ist Gegenspieler, Gleichgewicht und die Balance in meinem Leben. Für mich ist Emigrate eine Herzensangelegenheit und kein wirtschaftliches Thema.

2019 feiert Rammstein sein 25-jähriges Bestehen. Ein Grund zum Feiern?

Rammstein ist immer ein Grund zum Feiern, aber für solche Jubiläen habe ich kein Gefühl. Ich denke auch nie über Geburtstage nach.

Weil man dann merkt, wie alt man schon ist?

Ja. Ich bin jetzt 51. Früher habe ich gedacht, mit 50 ist es vorbei. Seitdem hat sich das Haltbarkeitsdatum von Rock'n'Rollern extrem nach hinten verschoben. Leider ist es nur so, dass Rockmusik tot ist. Die Rebellion liegt heute nicht mehr in Gitarrenmusik, sondern in der Sprache. Insofern ist es gut, dass noch ein paar ältere der Rockmusik die Stange halten.

Sie waren früher Ringer und wirken recht fit. Spüren Sie das Alter?

Wer spürt das nicht? Ich mache fünf Mal pro Woche Sport, jeweils eine Stunde lang, nur am Wochenende ist frei. Das volle Programm: Laufen, schwimmen, Fahrrad fahren, Gymnastik. Auf Tour außerdem Yoga. Ich brauche morgens lange, um wach zu werden. Der Sport hilft mir dabei.

Leben Sie allgemein gesund?

Ich bin ein Suchtmensch. Ich habe es geschafft, dass Alkohol nie ein Thema für mich wird, auch weil ich ihn nicht mag und wenn ich doch mal welchen trinke, immer anfange, die Menschen zu umarmen, was mir dann später peinlich ist. In der Ernährung versuche ich, auf bestimmte Dinge zu achten, zum Beispiel wenig Zucker zu essen. Aber ich bin auch jemand, der gerne mal lockerlässt und Dinge ausprobiert.

Till Lindemann singt auf „A Million Degrees“ mit Ihnen das Stück „Let’s Go“. Interessant, ihn mal in einem anderen Zusammenhang als bei Rammstein zu hören.

Cover des neuen Albums "A Million Degrees" von Emigrate. | Bild: Universal Music

Der Song ist schon sehr alt, ursprünglich hatten Till und ich ihn für das erste Emigrate-Album vor über zehn Jahren geschrieben. Er handelt von unserer Freundschaft, von dem Gefühl, das wir damals hatten während der Wendezeit und noch davor. „Let’s Go“ arbeitet ein Kapitel unserer Geschichte auf.

Sie haben neben Ihrer siebenjährigen Tochter Maxime zwei erwachsene Kinder. Wie sind Sie als Vater?

Mit Mitte 40 nochmal Vater geworden zu sein, ist ganz anders als mir 23, was relativ früh war. Fehler macht man immer, aber heute habe ich eine viel größere Ruhe und genieße die Zeit, die ich mit meiner Tochter verbringe.

Sind Sie mit Maximes Mutter Margaux Bossieux, die ja auch auf „A Million Degrees“ singt, noch zusammen?

Nein. Ich bin nicht der klassische Familienmensch. Ich habe drei Kinder von drei Frauen. Ich glaube, ich bin zu polygam für eine lange Beziehung. Meine erwachsene Tochter lebt übrigens auch hier im Haus.

Sie haben dieses Mehrfamilienhaus in Prenzlauer Berg vor Jahren gekauft, nachdem Sie aus New York zurückgekehrt sind, und Ihnen selbst nicht nur eine Penthouse-Traumwohnung oben draufgesetzt, sondern auch Ihr Studio hier eingerichtet. Sind Sie jetzt in Berlin richtig sesshaft geworden?

Zu Berlin hatte ich immer eine schwierige Beziehung, und habe sie immer noch. Ich empfand die Stadt immer als sehr elitär und kühl. Es war schwer für mich, hier klarzukommen. Jetzt öffnet es sich ein bisschen, und ich wüsste gar nicht, wo ich sonst in Deutschland wohnen könnte. Aber Liebe auf den ersten Blick war es nicht.

Was stört Sie an der Stadt?

Berlin ist eine sehr destruktive Stadt. Drogen sind hier seit jeher ein großes Thema. Diese Lust an der Zerstörung hat wie gesagt auch eine Anziehungskraft, aber man muss da ein bisschen aufpassen.

Ist New York so viel anders?

New York hat eine klarere, auch brutalere Energie, die mich immer fasziniert hat. Die Stadt ist „in your face“. Ich bin nach Berlin zurück, als meine Tochter zur Welt kam, und das Klischee stimmt: Wenn es in der Stadt einen Ort gibt, an dem Kinder gut aufwachsen können, dann ist es Prenzlauer Berg. Ich habe noch nie so viele Spielplätze gesehen wie hier.