Konstanz 27. Dezember 2019, 18:54 Uhr

Oliver Wnuk findet: Kinder vom Bodensee sind anders als Kinder aus Berlin

Wir treffen Oliver Wnuk am Winterersteig in Konstanz, wo eine Szene für seinen neuen Film „Freddy – Das Leben ist kein Kindergarten“ gedreht wird. Bei dem Schauspieler, der in Konstanz aufgewachsen ist, werden da Erinnerungen wach.