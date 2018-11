Von Anfang an stand „Bohemian Rhapsody“, der Film über Freddie Mercury und die Geschichte der Band Queen, unter keinem guten Stern. Regisseur Bryan Singer („X-Men“), der nicht erst seit der #MeToo-Bewegung im Verdacht steht, mehrere junge Männer sexuell mindestens belästigt zu haben, wurde in der Mitte der Dreharbeiten von seiner Aufgabe entbunden.

Offiziell begründet wurde das mit einem familiären Notfall, inoffiziell war von Streitigkeiten mit Hauptdarsteller Rami Malek, unentschuldigter Abwesenheit vom Set und neuen Anschuldigungen die Rede. Dexter Fletcher sprang ein, und diese unglückliche Situation könnte zumindest ein Grund dafür sein, dass „Bohemian Rhapsody“ insgesamt recht unentschlossen inszeniert wirkt.

Sensationelle Erfolge und ausschweifende Tourneen

Die Herangehensweise an Mercurys Biografie ist klassisch, sie wird mehr oder weniger von der Jugend bis zu seinem Tod chronologisch durcherzählt. Oder zumindest eine komprimierte und begradigte Version davon. An der Kunsthochschule lernt er Brian May (Gwilym Lee, ein Casting-Coup) und Roger Taylor (Ben Hardy) kennen und wird zum Sänger ihrer Band, aus der nicht viel später Queen wird. Parallel beginnt er eine Beziehung mit Mary Austin (Lucy Boynton), die auch später eine wichtige Bezugsperson bleiben wird, als er sich selbst seine Homosexualität eingesteht.

Und alles andere, was selbst Gelegenheits-Queen-Fans schon mal gehört haben, hat auf der Leinwand natürlich auch seinen Platz: die sensationellen Erfolge und ausschweifenden Tourneen, die Rangeleien mit Plattenfirmen-Bossen und Managern, aber auch untereinander, Mercurys exaltiert-exzentrische Kostüme und natürlich alle großen Hits.

Überzeugen kann der Film vor allem dort, wo er sich auf die Musik von Queen konzentriert. Hier (von links nach rechts): Gwilym Lee als Brian May, Ben Hardy als Roger Taylor, Rami Malek als Freddie Mercury und Joe Mazzello als John Deacon. Bild: dpa | Bild: -

Entscheidend allerdings ist, was in „Bohemian Rhapsody“ nicht zu finden ist. Mercurys Ringen mit seiner Herkunft und die Anfeindungen, die er als Sohn indischer Eltern erdulden musste, werden schnell aus den Augen verloren, obwohl darin auch ein Schlüssel zu seinem künstlerischen Schaffen liegt.

Die Probleme von „Bohemian Rhapsody“

Seine Zeit in München kommt ähnlich kurz, und gemessen daran, dass Sex für Mercury – sei es auf der Bühne oder privat – stets eine große Rolle gespielt hat, kommt der Film erschreckend züchtig, ja prüde daher. Fast wirkt es so, als hätte man Mercurys Homosexualität am liebsten ganz ausgeblendet. Weil das aber nicht ging, wird sie nun lediglich als Auslöser von Seelenqualen und Todesursache verhandelt.

Wenn man weiß, dass die realen Brian May und Roger Taylor die hauptsächlichen Berater für die Produzenten und Drehbuch-Autor Anthony McCarten waren, erklären sich die Probleme von „Bohemian Rhapsody“ sofort.

Nicht die wirkliche Geschichte

Nicht nur ist der verbliebenen Band natürlich an einem möglichst geschönten Bild ihrer eigenen Geschichte gelegen, sondern Mercury selbst hat sein Leben jenseits von Bühne und Tonstudio kaum mit ihnen geteilt. Und so sehen wir hier nun eben nicht seine wirkliche Geschichte, sondern bestenfalls das, was seine Kollegen davon sehen konnten und wollten. Nur dass der Film diese Perspektive nie kenntlich macht.

Rami Malek trägt in dem Film auch den Mercury-typischen Schnurrbart. | Bild: Twentieth Century Fox

Überzeugen kann der Film, als dessen Regisseur aus gewerkschaftsrechtlichen Gründen nach wie vor Singer genannt wird, eigentlich immer nur dann, wenn er sich auf die Musik von Queen konzentriert, allen voran im Finale, dem legendären Auftritt der Band beim Live-Aid-Konzert im Londoner Wembley-Stadion.

Schon allein weil der insgesamt energiegeladen aufspielende Malek hier richtig zur Hochform aufläuft – und endlich auch den Mercury-typischen Schnurrbart tragen darf, mit dem er die Gebissprothese vergessen macht, die den Film über ansonsten immer seltsam künstlich aussieht.

Alles in allem aber ist man mit dem komplett auf YouTube verfügbaren Original-Auftritt letztlich besser bedient.

Kino Rami Malek spielt Freddie Mercury: „Jeder war in ihn verknallt“ Das könnte Sie auch interessieren

Abspann

Regie: Brian Singer (und Dexter Fletcher)

Darsteller: Rami Malek, Lucy Boynton, Gwilym Lee, Ben Hardy, Joseph Mazzello

Produktionsland: Großbritannien/USA 2018

Länge: 135 Minuten

FSK: freigegeben ab sechs Jahren

Verleih: Fox Deutschland

Fazit: Fast alles, was den Ausnahmekünstler Freddie Mercury ausmachte, kommt in diesem Biopic zu kurz...

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein