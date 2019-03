Promis vor 20 Stunden

Na, da wölbt sich doch was!

Heidi Klum versetzt das Internet – mal wieder – in helle Aufregung. In einem Video, das sie auf Instagram veröffentlicht hat, trägt sie ein hautenges Kleid, das eine kleine Wölbung in der Körpermitte sichtbar macht. Ist die 45-Jährige wirklich schwanger, wie nun – auch mal wieder – alle Welt vermutet?