Herr Mädel, wie gestaltete sich die erste Zusammenarbeit mit Ihrem Filmbruder Lars Eidinger?

Tatsächlich war sie ganz toll. Es war wahnsinnig angenehm, was für ein Teamspieler in Lars steckt. Wir beide hatten zum Beispiel Lust darauf, die Namen des gesamten Teams zu kennen. Gleich am ersten Tag haben wir uns hingesetzt und gemeinsam Namen gepaukt. Am zweiten Tag haben wir alle mit Namen begrüßt, das war der Stimmung sehr zuträglich. Irgendwann fühlte es sich tatsächlich so an, als wären wir Brüder.

Der Film beinhaltet eine beeindruckende Stepptanzszene. Wie haben Sie dafür trainiert?

Ich hatte auf der Schauspielschule drei Wochen lang ein bisschen Steppen. Aber das ist schon eine Weile her. Lars hatte überhaupt keine Erfahrung – sagt er zumindest. Wir haben das beide nicht unbedingt geliebt. Wir hatten auch Tischtennisunterricht. Da waren wir immer sehr pünktlich. Zum Steppen kamen wir auch mal zu spät. Das ist immer ein Ausdruck davon, dass man nicht so gerne dahin geht. Wir haben uns gequält und es fühlte sich auch wirklich schlimm an.

Inwiefern hat Ihre Liebesszene mit Franka Potente Ihren sexuellen Horizont erweitert?

Ja, diese Form der Sexualität war mir bisher fremd. Da hat mich Franka Potente wirklich in ganz neue Welten eingeführt. Ich kannte Franka auch vorher nicht und sie war eine großartige Bekanntschaft. Da kommt jemand aus Hollywood, der sonst mit Johnny Depp dreht. Da weiß man nicht, was einen erwartet. Mal kucken, wie manieriert das jetzt abläuft. Und das war überhaupt nicht der Fall. Franka bringt zum Drehen überhaupt keine Eitelkeit mit, das macht die Arbeit extrem unkompliziert und angenehm. Man weiß, man hat jetzt diese Sexszene und sie ist ein bisschen skurril. Und man kommt sich ja wirklich sehr nah, so wie andere Leute höchstens auf Weihnachtsfeiern. Damit muss man erst einmal umgehen. Wir hatten dann gleich die Idee, dass wir in dieses Zimmer hineinkommen und uns wie Teenager eine Ecke im Haus suchen. Das stand so nicht im Drehbuch. Ich war von Franka Potentes Art sofort begeistert.

Hat die Arbeit Erinnerungen an Ihr erstes, eigenes Mofa geweckt?

In dem Film holen wir uns das Gefühl von Jugend und Freiheit zurück. Das muss man selbst erlebt haben, um es beschreiben zu können. Wir fuhren nebeneinander auf unseren Mofas. Ohne Helm, die Straßen wurden ja für uns abgesperrt. Man spürt den Wind und denkt, das ist nun unser Beruf. Wir kriegen sogar noch Geld dafür. Und es hat wirklich Erinnerungen an früher wachgerufen, als man mit dem Ding zur Schule gefahren ist.

Sie selbst waren in Ihrer Jugend viel unterwegs, Sie haben zum Beispiel in Nigeria gelebt. Sehen Sie Afrika aufgrund dieser eigenen Erfahrung durch eine andere Brille?

Ich war 14, als ich zum ersten Mal über ein Jahr lang dort gelebt habe. Ich habe feststellen dürfen oder müssen, dass es Menschen auf der Welt gibt, die unter anderen Bedingungen leben, als ich es im Osten von Hamburg bisher gewohnt war. Das hat mich wirklich dauerhaft geprägt. Dass ich hier geboren wurde, war einfach nur Glück, das andere Menschen nicht hatten. Aber wir sind ja im Film nicht durch Afrika gefahren, sondern durch Deutschland. Und da gab es auch eine Menge zu entdecken.

Zum Beispiel?

Ich war in meinem Leben vorher noch nie im Schwarzwald. Und ich habe festgestellt, dass es dort extrem schöne Ecken gibt. Manchmal saßen wir auf unseren Mofas, haben auf unseren Auftritt gewartet und gedacht, dass es doch eigentlich schön ist, Deutschland auch mal so zu zeigen. Nicht immer nur die kaputten Industrieanlagen. Es ist eigentlich ein ganz schönes Land, in dem wir leben.

Zu den Aufgaben, die die Jungs im Film abarbeiten müssen, gehört auch das „Herunteressen“ der Speisekarte eines Griechen. Wie viel mussten Sie tatsächlich in sich hineinstopfen?

Nicht alles, was auf der Karte stand, aber schon eine ganze Menge. Wir wussten ja, was auf uns zukommt und haben vorher nichts gegessen. Natürlich kann man beim Film auch ein bisschen lügen und muss nicht alles auch herunterschlucken, was man in den Mund steckt. Trotzdem war es eine körperliche Herausforderung und es ging uns hinterher nicht gut. Ich kann mich an meine Jugend erinnern, in der ich beim Griechen wirklich Mengen in mich hineingeschaufelt habe. Das würde ich heute gar nicht mehr schaffen.

Zur Person Schauspieler Bjarne Mädel | Bild: Christophe Gateau/dpa Bjarne Mädel, 50, hat in den USA Kreatives Schreiben und Weltliteratur und in Erlangen Theaterwissenschaften und Literatur studiert. Zur Biografie des Hamburgers gehören aber auch Zeiten als Bau- und Hafenarbeiter. Das Rüstzeug zum Schauspieler holte sich Mädel an der „Hochschule für Film und Fernsehen Potsdam“. Ab 2004 machte der Darsteller als „Ernie“ Heisterkamp in der Erfolgsserie „Stromberg“ einen großen Karriereschritt. 2011 folgte mit „Der Tatortreiniger“ eine weitere bedeutende Rolle. (sk)

Der Trailer zum Film:

