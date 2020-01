Falls Sebastian Preuss wirklich darauf hofft, in einer Fernsehsendung der Liebe seines Lebens zu begegnen, sollte ihm mal jemand sagen, dass die RTL-Kuppelshow „Der Bachelor“ dafür ein denkbar ungeeignetes Format ist. Der 29-Jährige, 1,91 Meter groß und nach eigenen Angaben Unternehmer und Profi-Kickboxer (für RTL gar der „Brad Pitt des Boxsports“) ist „bereit für die große Liebe“.

Zwar kann er sicher sein, dass er die Show am Ende nicht allein verlassen wird, doch ein Blick zurück zeigt, dass keine Bachelor-Beziehung von Dauer war. Manche waren ganz schnell vorbei, andere hielten etwas länger. Einzig Vorjahres-Bachelor Andrej Mangold (33) ist nach wie vor mit seiner Auserwählten Jennifer Lange (26) zusammen.

Sebastian Preuss hat aktuell noch die Auswahl zwischen 19 Frauen mit Namen wie Denisa-Jessica oder Jenny-Fleur, nachdem er bereits in der ersten Folge der zehnten Staffel der Sendung drei Kandidatinnen ohne rote Rose nach Hause geschickt hat. Vom Model bis zur Zollbeamtin, von der Dolmetscherin bis zur Tennistrainerin ist alles dabei. Und wer weiß? Vielleicht führt ihn die Liebe ja bald in den Südwesten.

Jenny Schneider (26) aus Freiburg

Ins Fernsehen wollte sie „schon länger gerne“, sagt Jenny Schneider aus Freiburg. Dass sie nun automatisch bekannt wird, glaubt die 26-Jährige mit 4500 Instagram-Abonnenten nicht.

Jenny Schneider lässt sich am liebsten Tiermotive tätowieren.

TV-Zuschauern stechen sofort ihre Tätowierungen ins Auge – vor allem Tiermotive. „Seit ich zehn bin, ernähre ich mich vegetarisch, seit drei Jahren aus Überzeugung vegan – ich habe ein Riesenherz für Tiere“, sagt sie. Bei Männern kämen die Tattoos gut an. „Auch Männer, die eigentlich keine Tattoos mögen, fanden sie bisher an mir toll.“

Die Dreharbeiten betrachtet die Wimpernstylistin, die in einem Tattoo-Studio in Freiburg arbeitet, als tolle Erfahrung. Mit Sebastian Preuss teile sie nicht denselben Humor: „Er ist schön, mehr aber auch nicht. Trotzdem habe ich die erste Rose angenommen, um zu schauen, ob es sich vielleicht noch in eine andere Richtung entwickelt und mein erster Eindruck täuscht.“

Vanessa Guida (26) aus Freiburg

Nach der Ausstrahlung der Show will Vanessa Guida auf jeden Fall in ihren Job als Make-up-Artistin zurück, sagt aber auch, „ganz ehrlich“, wie sie betont: „Ich freue mich natürlich, wenn sich andere Möglichkeiten ergeben.“

Auch Vanessa Guida ist noch im Rennen.

Den Wunsch, ins Fernsehen zu gehen, hatte die 26-Jährige schon länger. „Ich wollte schon lange etwas ändern“, so die Freiburgerin. „Mein Traum war es immer, mal Moderatorin zu werden.“ Weil sie Single war, hat sie beschlossen, sich beim „Bachelor“ zu bewerben. „Ich habe mir gesagt: Es reicht. Ich muss was tun! Und hier bin ich.“

Vanessa (1500 Instagram-Fans) lebt laut RTL bei ihrer Oma. „Ich bin ein totaler Familienmensch“, sagt sie. Bisher finde sie Sebastian Preuss sehr nett und sympathisch. „Hoffen wir, dass er auch noch Humor hat und das nächste Treffen etwas entspannter wird.“

Desiree Zurga (27) aus Ravensburg

Die gebürtige Brasilianerin Desiree Zurga, die inzwischen in München lebt, betrachtet Oberschwaben als ihre Heimat – und hat ausschließlich positive Erinnerungen an die Region. Die 27-Jährige ist in der Gemeinde Bodnegg aufgewachsen, wo ihre Familie noch heute lebt. In Ravensburg ist sie zur Schule gegangen und hat Abitur gemacht. Sie komme immer gerne nach Hause, sagt sie.

Desiree Zurga liebt ihre Heimat Oberschwaben.

Konkrete Gedanken über die Zeit nach dem „Bachelor“ hat sie sich noch nicht gemacht: „Ich lasse mich überraschen, was die Zukunft mit sich bringt. Grundsätzlich bin ich für neue Wege und Erfahrungen offen.“ Sie habe sich aber nicht für die Show beworben, um bekannt zu werden – „ich habe mich offen auf dieses neue Abenteuer eingelassen“. 2000 Menschen folgen der Cross-Media-Managerin bei Instagram. Sie beschreibt Sebastian Preuss als „offenen, freundlichen, charmanten und sympathischen Menschen“.