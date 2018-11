Eingefleischte Fans haben längst den Dschungelcamp-Countdown gestartet – und das wird Zeit. Immerhin sind seit der Krönung von Dschungelkönigin Jenny Frankhauser (Wer erinnert sich noch an die Halbschwester von TV-Sternchen Daniela Katzenberger?) gut neun Monate vergangen, und vermutlich Mitte Januar wird es bei RTL zwei Wochen lang wieder täglich heißen: „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“

Natürlich wollen die Fans des Formats so früh wie möglich wissen, auf welche Kandidaten aus den Reihen der abgehalfterten Prominenz sie sich freuen dürfen. Moderatorin Sonja Zietlow hatte dieses Mal das fröhliche Spekulieren eingeläutet, als sie Anfang Oktober auf Facebook schrieb: „Ich werde tatsächlich heute erfahren, wer uns im Dschungel im Januar so alles beglücken wird.“ Der Dämpfer kam direkt hinterher: „Aber verraten darf ich nichts.“

Oft ist an Gerüchten was dran

Erst vor wenigen Tagen zeigte die 50-Jährige auf Facebook ein Bild von der Anprobe – es wird also wirklich ernst. Kein Wunder, dass nach und nach die ersten Kandidaten-Namen durchsickern. Die Rollen in der Gerüchteküche sind klar verteilt: Als gut informiert erweisen sich die „Bild“-Zeitung und das Magazin „Closer“, der Sender RTL verweigert wie gewohnt jeden Kommentar. Die Erfahrung zeigt jedoch: Viele der Promis, deren Namen jetzt genannt werden, liegen in wenigen Wochen tatsächlich auf einer Pritsche im Urwald.

Ein Dschungelcamper könnte zum Beispiel Schauspieler Tommi Piper (77) sein, die deutsche Stimme des TV-Außerirdischen Alf. Piper ist auf die Figur, die ihn berühmt machte, nicht gut zu sprechen: „Ich habe keine Rollen mehr bekommen, weil ich immer mit ihm in Verbindung gebracht wurde.“ Hört man da etwa Geld-Not? Piper äußert sich nicht – das gehört zum Spiel. Sollte er einen Vertrag unterschrieben haben, dann mit Verschwiegenheits-Klausel.

Schon Monate vor der Ausstrahlung brodelt die Gerüchteküche um die neuen Dschungelcamp-Teilnehmer. Medienberichten zufolge soll Synchronsprecher Tommi Piper für das RTL-Format verpflichtet worden sein. | Bild: Stephan Jansen / dpa

Auch von den anderen angeblichen Kandidaten der 13. Staffel ist deshalb keine Bestätigung zu erwarten. Weder von Selfmade-Millionär Bastian Yotta (41), der sich bei „Adam sucht Eva – Promis im Paradies“ als äußerst freizügig erwiesen hat, noch von der ehemaligen Porno-Darstellerin Sibylle Rauch (58, „Ich habe mein halbes Leben verkokst und verkorkst!“) und erst recht nicht von den Ex-„Bachelor In Paradise“-Kandidaten Evelyn Burdecki (30) und Domenico DeCicco (35), die erst öffentlich ein Paar wurden und sich dann ebenso öffentlich trennten. Solches Konflikt-Potenzial macht sich im Fernsehen gut.

Auch Annemarie Eilfeld (28, Dritte bei „Deutschland sucht den Superstar“ 2009) ist im Gespräch, dementiert jedoch: „Ich werde definitiv nicht ins Dschungelcamp 2019 einziehen.“ Die ebenfalls DSDS-erfahrene Emilija Mihailova (29) lässt derzeit bei „Adam sucht Eva“ die Hüllen fallen – beste Voraussetzung für den Dschungel. Auch die ehemaligen „Germany’s Next Topmodel“-Kandidatinnen Gisele Oppermann (29, bekannt für ihre Tränenausbrüche) und Klaudia Giez (21) ziehen angeblich ins Camp. Daniela Büchner (40) – Ehemann Jens war 2017 in Australien – wird ebenfalls als mögliche Kandidatin gehandelt. Ihr Vorteil: Sie legt sich mit allem und jedem an.

Für zwölf Kandidaten ist Platz

Das Dschungelcamp wird wohl mit zwölf Kandidaten besetzt – selbst wenn ein Teil der im Umlauf befindlichen Namen stimmt, ist noch die eine oder andere Hängematte frei. Schlager-Star Tony Marshall würde gern darin liegen, darf aber nicht – Herzprobleme. Komiker Otto Waalkes wartet noch darauf, dass RTL ihn endlich fragt, ob er nicht mal nach Australien fliegen will. Vielleicht hätte ja der Überlinger Johannes Haller Zeit? Seit „Promi Big Brother“ weiß man ja, dass er sich am Lagerfeuer gut macht und auch mit wenig Essen und unbequemen Schlafmöglichkeiten zurechtkommt.

