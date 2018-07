von Reiner Jäckle

Herr Al-Deen, Sie kommen am 8. September ins Radolfzeller Milchwerk. Wie gut kennen Sie den Bodensee?

Ich freue mich auf Radolfzell, weil ich schon öfter im Milchwerk gespielt habe. Außerdem ist es von Mannheim auch nicht so weit. Der Bodensee ist wirklich wunderschön, wenn man nicht unbedingt die von Touristen überlaufenen Plätze erwischt.

Haben Sie einen Lieblingsort?

Ich bin tatsächlich ein bekennender Konstanz-Fan. Diese schön gelegene, pittoresque Stadt mit ihrer interessanten Infrastruktur mag ich einfach. Außerdem ist es ein perfekter Stopp, wenn man mit dem Motorrad in Richtung Süden unterwegs ist.

Sie gastieren auf ihrer „Live Acoustic“-Tour in Radolfzell. Was darf man erwarten?

Naja – eine Tour ist das nicht wirklich. Wir spielen einfach einige Gigs. Nennen wir es Konzerte zwischen den Plattenveröffentlichungen. Es ist ein offenes Programm. Wir werden so etwa 60 Prozent festlegen und was in den restlichen 40 Prozent passiert, schauen wir mal. Wir reagieren auf das Publikum, bieten jede Menge House und Drum & Base, aber wir stehen auch mal mit sechs Akustikgitarren auf der Bühne. Diese Freiheit nehmen wir uns.

Wie kamen Sie überhaupt zur Musik?

Das war in der Grundschule. Ich habe das meiner Lehrerin Frau Fink zu verdanken. Sie war meine sehr engagierte Chorleiterin. Wir haben damals schon Stücke von Béla Bartók aufgeführt. Das war schon eine Nummer. Allerdings konnte ich noch nicht so gut singen und wurde zum Percussionisten degradiert.

Haben Sie später noch Instrumente gespielt?

Klar. Mit 13 habe ich angefangen, Orgel zu spielen, was mit 16 Jahren dann nicht mehr so cool war. Da bin ich auf Gitarre umgestiegen und habe vor allem Iron Maiden gespielt.

Und wie entstehen Ihre Lieder?

Das ist ganz unterschiedlich. Meistens geht es um ein Thema, das mich beeindruckt. Den Song „Lass uns los“ habe ich in weniger als zehn Minuten geschrieben. Damals beschäftigte mich das Abrutschen eines Freundes, der später eingewiesen wurde. Dann gibt es aber Songs, bei denen kämpfe ich wochenlang um zwei Zeilen.

2001 waren Sie als Vorgruppe auf der Jubiläumstour von Pur mit dabei. War das Ihr Durchbruch?

Schwer zu sagen. Es war aber definitiv ein tolles Zugpferd. Wir haben allein auf der Tour etwa 350.000 Leute erreicht und in jenem Jahr mit allen Gigs etwa eine Million. Das hat die Karriere mit Sicherheit mächtig angeschoben.

Sie haben sich einmal als einen argwöhnischen Menschen beschrieben, der Menschen gegenüber misstrauisch ist. Ist das immer noch so?

Das ist eigentlich erst so geworden, als bei mir der Erfolg eingesetzt hat, auch wenn die Eigenschaft völlig kontraproduktiv ist. Ich versuche, offen auf die Menschen zuzugehen und es gelingt mir immer besser, weil ich darauf achte und weil alles andere einen Sinn macht. Schließlich habe ich viele Leute nur kennengelernt, weil ich Künstler bin.

2002 haben Sie mit dem Comet einen Musikpreis abgelehnt, weil sie für die Anerkennung deutschsprachiger Popmusik kämpften. Diesbezüglich müssten Sie heute eigentlich eine Krone verliehen bekommen, oder?

Ja, auf jeden Fall. Es ist einzig und allein mein Verdienst (lacht). Nein, dazu haben natürlich ganz viele Künstler beigetragen. Ich habe damals angeprangert, dass es keine Kategorie deutscher Pop gibt. Wenn ich heute auf die Charts schaue, erfüllt einen das mit Freude und mit einem bittersüßen Augenzwinkern. Die deutsche Sprache hat sich etabliert, da ist etwas passiert. Es ist keine Welle mehr, sie ist ein Teil der Kultur geworden.

„Was wenn alles gut geht“ heißt Ihr Album von 2014. Sie sagten, es sei Ihr Lebensmotto. Ist das immer noch so?

Definitiv. Neulich saß ich mit Gregor Meyle und Xavier Naidoo zusammen und wir haben uns altherren-mäßig gefreut, dass wir immer noch da sind. Für mich gilt es, das einzubetten und zu halten.

Und was ist, wenn wirklich alles gut geht?

Dann lehne ich mich zurück und freue mich des Lebens. (lacht)



Die schönsten Songs von Laith Al-Deen können Sie hier nachhören:

Zur Person Laith Al-Deen, 46, ist in Karlsruhe als Sohn eines Irakers und einer Deutschen geboren. Er wuchs in den USA und in Mannheim auf, wo er heute mit seiner Frau auch lebt. 2000 veröffentlichte er mit „Bilder von Dir“ seine erste Single. Mittlerweile hat Laith Al-Deen neun Alben veröffentlicht. Am 8. September ist er im Rahmen des ersten Milchwerk Musik Festivals (5.-9. September) in Radolfzell zu Gast. Ebenfalls treten dort Michael Patrick Kelly (7. 9.) und die Gruppe „Radio Doria“ mit Jan Josef Liefers und Band auf. Tickets: www.mcd-sportmarketing.de (mag)

