Die Klosterkirche Birnau ist ein absoluter Touristen-Magnet direkt am Bodensee. Viele Verliebte fahren dorthin und genießen die Ruhe und den atemberaubenden Blick. Genau das hat auch Johannes Haller gemacht, als er seiner neuen großen Liebe Yeliz Koc seine Heimat gezeigt hat.

Der 30-jährige Überlinger und seine 24-Jährige Freundin aus Hannover haben sich bei den Dreharbeiten zur RTL-Sendung „Bachelor In Paradise“ in Thailand kennengelernt. „Wir haben uns von Anfang an sehr gut verstanden“, erklärt Johannes Haller. „Allerdings habe ich nie im Leben daran gedacht, dass es zwischen uns funken könnte.“ Trotzdem übergab er die allererste Rose des TV-Formats an seine heutige große Liebe.

Auch Yeliz Koc sagt rückblickend: „Wir haben vor der Kamera viel und offen miteinander geredet, aber an eine Beziehung hat keiner von uns gedacht.“ Dann kam aber alles ganz anders. In der dritten Sendung musste zunächst Koc und eine Folge später Haller das TV-Paradies verlassen. „Ich habe es nicht glauben können, dass Johannes nicht weiterkam“, erinnert sich die 24-Jährige. „Dann habe ich ihm einfach eine WhatsApp geschrieben und gefragt, ob alles in Ordnung ist.“

Haller freute sich darüber und lud sie mit ihrer Freundin Carolin Ehrensberger, die auch bei „Bachelor In Paradise“ dabei war, an den Bodensee ein. Gemeinsam fuhren sie nach München, wo es schließlich gefunkt hat. „Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass sie zu mir passt“, erinnert er sich. Direkt danach ging es zu zweit weiter nach Mallorca, Ibiza und St. Tropez, wo der 30-Jährige als Markenvertreter für Say Carbon Yachts arbeitete.

„Das war für uns und unsere Liebe absolut perfekt“, erklärt er. „Wir waren viel auf dem Wasser unterwegs und damit etwa einen Monat lang auf engstem Raum vereint.“ Da lerne man sich sehr gut kennen. „Man lernt sich buchstäblich riechen“, fügt Koc hinzu. Spätestens da wurde beiden klar, dass sie zusammenpassen. Als dann erste Schnappschüsse aus St. Tropez an die Öffentlichkeit kamen, konnten die beiden ihre Liebe nicht mehr geheim halten.

Nun waren beide zum ersten Mal als Paar am Bodensee. Haller hatte einen Termin im Ravensburger Spieleland und nahm seine Freundin mit. Dort lernte sie dann auch seine Eltern kennen. „Es war wunderbar, sie dort beim Schokolademachen zu treffen“, erinnert sie sich. „Ich war schon etwas aufgeregt, was aber schnell verflogen war.“ Anschließend zeigte der Überlinger seiner Freundin unter anderem die Klosterkirche Birnau, die Promenade und den wunderschönen Blick vom Gallertturm auf Überlingen.

„Es ist wunderschön hier“, sagt die 24-Jährige. „Für mich als Städterin ist es zwar sehr ruhig, aber die Natur ist unglaublich.“ Sie könnte es sich durchaus vorstellen, am Bodensee sesshaft zu werden. Jetzt allerdings noch nicht. Und wenn es dann soweit sein sollte, dann weiß Haller auch schon, wo er heiraten würde: „In der Birnau natürlich!“

Nur fürs Foto – im Hochzeits-Outfit

Das Bachelor(ette)-Traumpaar Johannes Haller (30) ist gebürtiger Ravensburger. Er absolvierte eine Ausbildung zum KfZ-Mechatroniker und danach zum Automobilkaufmann. Durch seine Leidenschaft zum Segeln kam er 2014 nach Überlingen, wo er im Bodensee-Yachtclub aktiv ist. Er war auch bei den Pfadfindern aktiv. Nach seinem Auftritt in der RTL-Show „Die Bachelorette“ 2017 machte er sich selbstständig. Mittlerweile ist er Markenbotschafter für das Yacht-Unternehmen Say Carbon Yachts und hat mit „Madonna Whore“ sein eigenes Label für Damenunterwäsche kreiert. Im Frühsommer 2018 nahm er außerdem an der RTL-Show „Bachelor In Paradise“ teil, in der er Yeliz Koc kennenlernte. Die gebürtige Hannoveranerin Yeliz Koc (24) ist die Tochter einer deutschen Mutter und eines türkischen Vaters. Nach der Schule hat sie in der Kosmetik- und Wellnessbranche gearbeitet und eine Ausbildung zur Kosmetikerin und Visagistin gemacht. Anfang 2018 war sie in der RTL-Show „Der Bachelor“ als Kandidatin dabei und wurde bekannt, als sie Daniel Völz ohrfeigte.

