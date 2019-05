von Martin Weber

Frau Ludowig, seit 25 Jahren berichten Sie in „Exclusiv – Das Starmagazin“ über die Welt der Reichen und Schönen. Beneiden Sie die Promis manchmal um ihren glamourösen Lifestyle?

Nein, überhaupt nicht (lacht). Ich bin sowieso kein neidischer Mensch und kann mich auch gar nicht darüber beschweren, wie es mir in meinem Leben geht. Die Berichterstattung über die Promis ist mein täglicher Job, und Neid kommt da keinesfalls auf.

Kann es vielleicht auch sein, dass das Promi-Leben gar nicht so toll ist, wie es im Fernsehen aussieht?

Was uns mit den Prominenten eint ist, dass die genau wie wir gute und schlechte Tage haben. Sicher, manchmal geht es ihnen vielleicht auch besser, weil sie privilegiert sind, aber es gibt auch in einem Promi-Leben viele Tiefs – und über die berichten wir seit 25 Jahren in „Exclusiv“ ja auch. Sie stehen mit ihren Freuden, aber auch mit ihren Sorgen und Nöten halt im Rampenlicht, und das macht in erster Linie den Unterschied zum Leben eines Normalbürgers aus.

Kann das Rampenlicht auch zur Belastung werden?

Das kann ich mir schon vorstellen, aber das hängt in erster Linie davon ab, wie jemand gepuzzelt ist: Für manche ist Aufmerksamkeit ein Lebenselixier. Ich denke da an jemanden wie Jürgen Drews, der mit 74 noch auf der Bühne steht und seinen Spaß hat. Bei anderen sieht das anders aus, die kommen nicht so gut mit dem Rampenlicht klar. Harald Juhnke war so einer.

Was war in den 25 Jahren Ihr schönstes Promi-Erlebnis?

Das schönste Erlebnis kann ich Ihnen gar nicht nennen, weil es so viele tolle Begegnungen und Interviews gab. Es gab natürlich Leuchttürme, Begegnungen oder Interviews mit Weltstars wie Michael Jackson, Madonna oder Angelina Jolie gehören dazu. Besonders gern erinnere ich mich an ein Treffen mit Prinzessin Stéphanie von Monaco im Palast in Monte Carlo, einen Besuch bei Arnold Schwarzenegger in Hollywood oder bei Siegfried und Roy auf ihrem Anwesen in Las Vegas, wo die beiden mir ihr erstes Interview nach der Tiger-Attacke gegeben haben.

Was war Ihr größter Scoop?

Das war schon das große Interview mit den Magiern Siegfried und Roy, das im Januar 2009 gesendet wurde. Die haben damals fünf Jahre nach der schrecklichen Tiger-Attacke, bei der Roy schwer verletzt wurde, zwei Interviews gegeben: Eines mit Arnold Schwarzeneggers damaliger Frau Maria Shriver für den amerikanischen Markt und eines mit mir für den europäischen Markt. Für dieses Interview mussten wir sehr kämpfen, und die Freude war groß, als es geklappt hat.

Gab es Treffen mit Promis, nach denen Sie sich gesagt haben: Mit dem nicht mehr…?

Gab es, aber ich verrate Ihnen natürlich nicht, mit wem. Das wäre total unprofessionell, denn nachher kommt der mit einer brandheißen Story und wir sind nicht dabei (lacht). Also: keine Namen.

Och, sagen Sie doch einen…

Na gut, einen Namen kann ich Ihnen ja verraten: Joan Collins aus dem „Denver-Clan“. Die war ja immer so als Biest verschrien und die war auch zu mir biestig. Herausgekommen ist ein Interview, in dem sie mich ständig angezickt hat, aber genau das war für die Zuschauer dann natürlich wahnsinnig interessant.

Welchen Fehler darf man im Umgang mit Stars nicht machen?

Der größte Fehler ist, ganz viel Promi „aufgesaugt“ zu haben und dann selber einer sein zu wollen. Diesen Fehler darf man nie machen als Journalist, und den habe ich auch nie gemacht. Das ist vielleicht auch mein Erfolgsgeheimnis, wenn ich das über mich mal so sagen darf: Ich bin glaube ich immer authentisch geblieben.