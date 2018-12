Musste das sein, so kurz vor Weihnachten? Musste es wohl – sonst hätten Helene Fischer und Florian Silbereisen, die nicht gerade dafür bekannt sind, viel über ihr Privatleben zu plaudern, sich kaum genötigt gefühlt, das Ende ihrer Beziehung überhaupt öffentlich zu machen und dann noch zu kommentieren.

Fragen nach Hochzeit oder Kindern hatten die beiden immer professionell weggelächelt oder mit nichtssagenden Floskeln beantwortet. Zu den Gerüchten, die Beziehung sei nicht echt, weil Silbereisen schwul sei, äußerte der Moderator sich nie konkret. Stattdessen sagte er Dinge wie, dass er immer wieder staune, mit wie viel Klatsch und Tratsch Menschen sich beschäftigten.

Die Trennung des Jahres

Nun beschäftigen sie sich mit einer Trennung, die noch viel spektakulärer ist als die von Boris und Lilly Becker im Mai. Zehntausende Reaktionen in den sozialen Medien, tausende Kommentare, die Reaktionen sind verständnisvoll.

Aber was den Fans vielleicht mehr aufstößt als die Trennung – so etwas passiert halt, und diesen beiden verzeiht man die Narbe im sonst so perfekten Image –, ist die Tatsache, dass Fischer bereits einen neuen Freund hat. Was war zuerst da, die neue Liebe oder die Trennung? Man weiß es nicht, aber es spielt auch keine Rolle. Ehrlich: Diese Liebe war zu schön, um wahr zu sein.

Da waren sie frisch verliebt: Helene Fischer und Florian Silbereisen 2009 auf dem Münchner Oktoberfest. | Bild: Ursula Düren / dpa

Zehn Jahre waren sie zusammen. Als sie sich verliebten, standen beide am Anfang ihrer Karrieren. Heute ist Fischer 34, Silbereisen 37 und sie werden wohl nicht so viel mehr erreichen können. Zuletzt war Fischer viel unterwegs, auf einer phänomenal erfolgreichen Tour, die dafür sorgte, dass das „Forbes“-Magazin sie auf der Liste der bestverdienenden Musikerinnen auf dem achten Platz führt.

Da kann – da braucht es nicht viel Fantasie – für die Beziehung nicht viel Zeit gewesen sein. Eigentlich kein Wunder, dass Fischer sich wohl bei der Arbeit neu orientiert hat. Gelegenheit macht Liebe, oder?

Liebeserklärung auf der Bühne

Es ist gut ein Jahr her – November 2017, Berlin, Bambi-Verleihung –, als Fischer Silbereisen eine Liebeserklärung machte. „Da ist jemand, der mich auffängt, mich in den Arm nimmt und mir die Last nimmt“, sagte sie. „Für deine Liebe danke ich dir und dafür, dass du mein Zuhause bist.“

Man möchte glauben, dass es so gemeint war. Bloß: Leidenschaft klingt anders. Dazu passt, was Fischer im Netz über Liebe schreibt, die schleichend geht. Routine daheim, Stress im Beruf – man kennt das.

Beruflich wird das Ex-Paar weiter miteinander zu tun haben, vielleicht sogar mehr als bisher – denn sie möchten gern eine gemeinsame TV-Show machen, wie Silbereisen auf Facebook schreibt: „Ihr werdet uns also auch weiterhin gemeinsam ertragen müssen.“

Da liegt Liebe in der Luft: Helene Fischer und der Mann, der ihr neuer Freund sein soll. | Bild: Rolf Vennenbernd / dpa

Die im Internet veröffentlichten Stellungnahmen der beiden klingen dick aufgetragen. Sie sei „dankbar, solch einen Freund in meinem Leben zu wissen“, schreibt Fischer, als wolle sie jeden Einzelnen davon überzeugen, dass alles in bester Ordnung ist.

Silbereisen schwärmt, dass er „Thomas schon lange kenne, er ein toller Kerl ist und ich den beiden ganz viel Glück wünsche“. Die „Bild“-Zeitung ist sicher: Thomas, der neue Mann an Fischers Seite, ist Thomas Seitel, der Akrobat in ihren Shows.

Bleibt nur eine Frage: Was passiert mit dem Tattoo seiner Liebsten, das seit 2011 auf Silbereisens Oberarm prangt?

Moderator Florian Silbereisen zeigt sein Tattoo: Auf dem linken Oberarm ist Sängerin Helene Fischer zu sehen. | Bild: Andreas Lander / dpa