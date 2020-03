Mit Sicherheit wird Laura Müller in ihrem Leben irgendwann an einen Punkt kommen, an dem sie beginnt darüber nachzudenken, ob die Entscheidungen, die sie zu Beginn ihres Erwachsenen-Daseins getroffen hat, auch wirklich alle richtig waren.

Im Moment sind solche Gedanken jedoch weit weg – die 19-Jährige mit eigenem Wikipedia-Eintrag trainiert fleißig für die RTL-Show „Let's Dance„ und nutzt damit ihre auf absehbare Zeit einzige Chance, sich auch ohne allzu offensichtliche Unterstützung des prominenten Mannes an ihrer Seite einen Namen zu machen als … Ja, als was eigentlich?

Klassische Karrierepläne hat die 19-Jährige, die aus Sachsen-Anhalt stammt, jedenfalls nicht. Vielleicht bereut sie in ein paar Jahren, dass sie kurz vor dem Abitur die Schule abgebrochen hat, um zu ihrem Freund, dem 28 Jahre älteren Schlagersänger Michael Wendler, nach Florida zu ziehen? Im Moment ist sie entspannt. „Man braucht nicht immer eine Ausbildung, um Geld zu verdienen“, hat sie einmal gesagt.

Laura Müller tanzt bei „Let‘s Dance“ mit Profi Christian Polanc. Zwei Runden hat sie schon überstanden. | Bild: Rolf Vennenbernd / dpa

Und: Mit ihrer Aussage hat die junge Frau, deren Traum es schon lange war, Influencerin zu werden, sogar recht. Dank 515.000 Abonnenten auf Instagram wird sie gern eingeladen und reich beschenkt. Durch Kooperationen mit Unternehmen kann sie laut Schätzung von Branchen-Experten um die 1.000 Euro mit einem einzigen Foto verdienen. Das befreit sie von dem Vorwurf, sie würde Wendler auf der Tasche liegen.

Ihre Nacktfotos sorgen für Begeisterung

Von ihrem Honorar fürs „Playboy“-Foto-Shooting – das dem Männermagazin im Übrigen einen deutlichen Auflagensprung bescherte – kaufte sie ihrem Liebsten sogar ein Auto, was den – finanziell vermutlich ebenfalls lohnenswerten – öffentlichkeitswirksamen Streit mit Comedian Oliver Pocher auslöste, der schließlich in einer TV-Show gipfelte.

In seinem angeblich letzten Video zu dem Thema sang Pocher vielsagend, angelehnt an den Falco-Song „Jeanny“: „Laura, hör auf, nur von Träumen zu leben … Du bist nur ein einsames kleines Mädchen in einer Instagram-Welt, niemand braucht dich.“

Laura Müller und Michael Wendler in der Live-Show „Pocher vs. Wendler – Schluss mit lustig!“ auf RTL – so sollte der Streit zwischen dem Sänger und dem Comedian beendet werden. | Bild: Rolf Vennenbernd / dpa

Müller lässt zurzeit kaum etwas aus, um im Gespräch zu bleiben – außer offenbar das angebliche Millionen-Angebot, in einem Pornofilm mitzuspielen. Dass sie ansonsten so fleißig an ihrer Version von Karriere arbeitet, kann man durchaus anerkennen, bloß: Was für einen Eindruck mag das auf Mädchen und junge Frauen machen, die ähnliche Träume haben?

Menschen, die sich Müller zum Vorbild nehmen und glauben, dass es ganz einfach ist, seinen Unterhalt als Influencerin zu bestreiten? Werden sie denken, dass man sich bloß einen deutlich älteren Promi-Partner angeln muss, um dann selbst berühmt zu werden? Ohne zu bedenken, dass so ein Leben auch ganz schnell vorbei sein kann?

Sänger Rea Garvey mutmaßte nach dem Auftritt des Hasen in der ProSieben-Show „The Masked Singer“ schon, dass Müller in dem Kostüm stecken könnte. „Wie heißt die Frau vom Wendler?“, fragte er. Dass Müller dem Singen nicht abgeneigt ist, ist kein Geheimnis: Auf Wendlers neuem Album wird sie singen.

Auf der Suche nach Aufmerksamkeit

Auch die Liste ihrer TV-Auftritte ist inzwischen beachtlich lang. Sie sagt zwar, sie habe sich an die Aufmerksamkeit erst gewöhnen müssen – doch der Verdacht, sie habe genau diese gesucht, liegt nahe. Auch weil Müller durchaus reflektiert, was um sie herum passiert: „Mich kann und muss nicht jeder lieben. Ich finde aber, dass jeder Mensch Respekt verdient hat“, sagt sie zum Beispiel.

Das nächste private Ziel auf ihrer Liste: heiraten. Wendler und seine Noch-Ehefrau Claudia Norberg stehen deren Angaben zufolge kurz vor der Scheidung. Bahn frei also für Wendlers Hochzeit mit Laura Müller? Sie jedenfalls sagt deutlich, nach etwa eineinhalb Jahren Beziehung: „Ich warte auf den Antrag.“