Es ist noch nicht lange her, dass Reality-TV-Sternchen Johannes Haller seine Zelte am Bodensee abgebrochen hat: Im Herbst 2019 zog der 32-Jährige mit seiner damaligen Freundin Yeliz Koc (26) in deren Heimatstadt Hannover. Wenige Wochen nach dem Umzug ging die von beiden öffentlichkeitswirksam inszenierte Beziehung in die Brüche – nun verlässt der gebürtige Ravensburger nicht nur Hannover, sondern auch Deutschland.

Johannes Haller und Yeliz Koc im Sommer 2019 in Überlingen. | Bild: Reiner Jäckle

Haller plant einen Neuanfang auf der spanischen Mittelmeer-Insel Ibiza. Im Frühjahr werde er ein neues Leben beginnen – als Kapitän einer schadstoffarmen Charter-Yacht. Das teilte der Influencer mit 229.000 Instagram-Followern, der unter anderem Werbung für Kaffee macht, seinen Fans mit.

Die bekamen im Netz auch zu lesen, dass er bereits eine Wohnung gefunden und eine Firma angemeldet hat. „Jetzt bin ich offiziell ein Ibicenco“, schrieb Haller – also ein Bewohner von Ibiza-Stadt.

Mit der Yacht will er Tagestouren für Touristen anbieten. Für den Hersteller Say Carbon aus Wangen im Allgäu arbeitet er schon seit einiger Zeit als Markenbotschafter.

Wie es zu der neuen Geschäftsidee kam? Haller sagt, er habe Glück gehabt, „zur richtigen Zeit, am richtigen Ort die richtigen Menschen kennenzulernen“ – sie hätten ihm geholfen, die Steine zu beseitigen, die ihm in den Weg gelegt worden seien.

Haller hat seine Karriere in der Öffentlichkeit 2017 mit Hilfe von RTL gestartet. Er hatte bei der „Bachelorette“ Pech, Yeliz Koc beim „Bachelor“ – die beiden fanden sich schließlich bei „Bachelor In Paradise“. Im Sommer 2018 gaben sie bekannt, dass sie ein Paar sind. Im Frühjahr 2019 dann die überraschende Trennung.

So schnell, wie sie sich trennten, versöhnten sich die beiden auch wieder und zogen gemeinsam ins RTL-“Sommerhaus der Stars“. Ende 2019 trennten sie sich endgültig – für Haller, den gebürtigen Ravensburger, der auch in Überlingen gewohnt hat, war das offenbar ein Anlass, um seine Lebenspläne zu überdenken. Ohne die Trennung wäre es wohl nicht zur Auswanderung gekommen – oder zumindest nicht so schnell.

Heimat sei kein Ort, Heimat sei ein Gefühl, schreibt der ausgebildete Mechatroniker und Automobilkaufmann auf Instagram. „Ich werde den Bodensee nie vergessen, aber es wird Zeit für neue Gewässer.“ Und weil auf Ibiza Spanisch gesprochen wird, macht Haller jetzt erst mal einen Online-Sprachkurs.