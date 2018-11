von Steffen Rüth

Kein Künstlername, nirgends. Leona Berlin heißt wirklich Leona Berlin, und ja, nun wohnt sie auch noch in der Stadt, die den gleichen Namen trägt wie sie. Zur Welt kam die 27-Jährige, deren Debüt-Album wenig überraschend ebenfalls auf den Namen „Leona Berlin“ hört, jedoch in Hügelsheim, einem kleinen Dorf bei Baden-Baden im nördlichen Schwarzwald. Sie besuchte dort die Grundschule und später im nahe gelegenen Rastatt die Waldorfschule, „wo ich mich total wohlgefühlt habe und bis zum Abitur geblieben bin“.

Leona sagt, sie habe es toll gefunden, bis zur neunten Klasse keine Noten zu bekommen. „Es war an dieser Schule einfach mehr Raum, um sich zu entwickeln. Der Leistungsdruck stand nicht im Vordergrund.“ Dass es Leona auf die Bühne zieht, vor Publikum, zeichnete sich schon in ihrer Kindheit ab. „Mit meiner Schwester und zwei Cousins habe ich mir kleine Zirkus-Kunststücke angeeignet, Pyramiden, Handstandüberschlag und solche Sachen.“

Leona Berlins Album "Leona Berlin" ist bei Warner Music erschienen. | Bild: Warner Music

Parallel findet Leona Gefallen an der Musik. Mit 13 beginnt sie mit Klavierunterricht, später kommen Gesangsstunden dazu, und über das „alte, klapprige Schlagzeug“ im Elternhaus war sie auch sehr froh. Ihr Musiklehrer erkennt das Talent und fördert sie – auch, indem er sie mit jeder Menge Musik versorgt. Besonders beeindruckt ist Leona, als sie, ebenfalls im Alter von 13 Jahren, Alicia Keys Debüt-Album „Songs In A Minor“ hört, das ihre Mutter sich gekauft hatte.

„Ich habe die Songs richtig verschlungen und kräftig mitgesungen.“ Recht bald steht für Leona dann fest: Sie will Musikerin werden, beruflich. „Musik ist meine größte Leidenschaft. Ich habe auch andere Interessen und war in der Schule in vielen Fächern gut, aber alles andere als Musik wäre nicht zu 100 Prozent ich selbst gewesen. Mein Motto war schon immer, dass ich mein Leben in jedem Moment so lebe, dass es sich authentisch anfühlt“, sagt sie.

Prince ist ihr Vorbild

An der Universität Mainz studiert Leona Berlin Gesang und Klavier, sie wird Teil eines Musikprojekts, das im Sande verläuft, und mehr und mehr kristallisiert sich ein eigener Stil heraus: Leona liebt Prince, dessen Song „Nothing Compares 2 U“ sie auf ihrem Album in einer intim-originellen Version aufgenommen hat, auch D’Angelo, Kendrick Lamar oder Erykah Badu sind Vorbilder.

Auf „Leona Berlin“ wird ihr anspruchsvoller Ansatz deutlich: Ihr Neo-Soul mit jazzigen Einflüssen ist sehr weit weg vom Charts-Fast-Food gängiger Prägung. Die Songs wie „Walking“, „Movin’“, „Searching“ oder „Flying High“ („Ich mag es, wenn sich alles bewegt und man nicht genau weiß, wo man ankommt.“) brauchen ein bisschen Zeit, bis sie sich in den Ohren festsetzen, aber dann bleiben sie dort. Einer der Haupttrümpfe: Leona Berlins Stimme, die von sacht und glockenklar bis lasziv und verraucht unzählige Schattierungen und Phrasierungen kennt.

Vier Jahre Arbeit am Album

Die Entstehungsgeschichte von „Leona Berlin“ ist durchaus langwierig gewesen. Seit 2014 hat Leona an ihren Songs gearbeitet, letztendlich hat sie auch die Produktion übernommen. „An einigen Liedern sind noch andere Produzenten beteiligt, aber die Gesamtvision, die habe ich.“ Teilweise nahm Leona das Album in New York auf, der Heimat ihres Gesangs-Idols Alicia Keys. „In meinen Texten“, sagt sie, gehe es einerseits um die Trennung von ihrer Jugendliebe, „die sehr prägend war“, andererseits aber auch um das Gefühl „loszulassen und nicht an etwas Altem festzuhalten“.

Als sie das Album praktisch fertig hatte, nahm sie eine große Plattenfirma unter Vertrag, und mit höherem Budget ging Leona erneut ins Studio. „So konnte ich viele Songs noch ein Level höher bringen“, sagt sie. Dass Leona Berlin schon an Liedern für ihr zweites Album tüftelt, mag zwar überraschen, kann aber eigentlich nicht erstaunen. „Ich bin ein Mensch, der sich wirklich sehr, sehr gerne mit Musik beschäftigt.“ Für ihr Publikum ist das ein Segen.