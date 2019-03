Seit ungefähr neun Monaten dürfte Herzogin Meghan inzwischen schwanger sein. Und auch wenn sie ihr Baby schon so lange unter dem Herzen trägt – irgendwie ist dieses neue Leben, das nun bald beginnt, doch noch ganz schön weit weg.

Zwar wächst der Bauch kräftig, sicher zwickt auch mal das eine oder andere Kleidungsstück, das zu eng geworden ist, und vermutlich tritt das Baby bevorzugt dann um sich, wenn die 37-Jährige eigentlich schlafen will.

Aber jetzt wird es auch bei Meghan langsam, aber sicher ernst. Etwa einen Monat hat sie noch für sich. Dann wird sie – noch vor dem ersten Hochzeitstag – vielleicht optisch wieder die Alte sein, ohne Babybauch. Doch mit Ruhe und Unabhängigkeit ist es erstmal vorbei.

Ende April soll es soweit sein

Ende April, Anfang Mai soll das Baby zur Welt kommen, das hat Meghan selbst gesagt. Die Strategie des Königshauses ist es für gewöhnlich, eher einen etwas späteren Termin anzugeben, damit das Baby in Ruhe zur Welt kommen kann und die Paparazzi sich idealerweise zu spät auf die Lauer legen.

Aber erstens ist Meghan nicht dafür bekannt, das zu tun, was man als Mitglied der britischen Königsfamilie so tut. Und zweitens wird sie ohnehin auf Schritt und Tritt von der Öffentlichkeit begleitet, spätestens seit der Bekanntgabe der Schwangerschaft – Mitte Oktober 2018 – bleibt nichts unbeobachtet, was vor den dicken Schlossmauern passiert.

Was für ein schönes Paar: Herzogin Meghan und Prinz Harry beim ersten Kuss als verheiratetes Paar im Mai 2018. | Bild: Danny Lawson / AFP

Immerhin ein bisschen schwerer macht sie es den Fotografen jetzt, wo sie sich in die Babypause verabschiedet hat. Etwa ein halbes Jahr lang, so wird vermutet, wird die ehemalige Schauspielerin keine Termine im Namen der Krone mehr wahrnehmen.

Zuletzt wurde sie vor neun Tagen fotografiert, als sie sich in London im Namen des Königshauses in ein Kondolenzbuch für die Opfer des Anschlags auf Moscheen in Neuseeland eintrug. Wann sie das nächste Mal offiziell in Erscheinung treten wird?

Meghan trägt sich am 19. März 2019 in ein Kondolenzbuch für die Opfer der Anschläge auf Moscheen in Neuseeland ein. | Bild: Ian Vogler / AFP

Vermutlich kurz nach der Geburt, wenn sie das Baby der Weltöffentlichkeit präsentiert. Insidern zufolge arbeitet die Herzogin auch schon an ihrem Comeback nach der Babypause: Im Oktober findet in London der „One Young World“-Gipfel statt, eine Veranstaltung, die ihr sehr am Herzen liegt.

Vor der Geburt steht eigentlich ein Umzug an – ins luxuriöse Familiennest Frogmore Cottage in Windsor. Wegen der Sonderwünsche des Paares soll sich das Ganze verzögern. Laut „New! Magazine“ kostet allein das Baby-Zimmer mehr als 175.000 Euro. Zweifel an der Zahl sind angebracht. Aber immerhin: Harry und Meghan zahlen alles selbst.

Mädchen oder Junge?

Statt mit immer neuen Skandälchen über die „exzentrische Perfektionistin“ beschäftigen sich die britischen Medien zurzeit lieber mit der Frage, ob Meghan ein Mädchen oder einen Jungen bekommen wird – die werdenden Eltern wissen es angeblich nicht einmal selbst.

Dennoch soll die Geburt bis ins Detail geplant sein. Mit Yoga, Atemübungen, rhythmischen Gesängen und Akupunktur. Wie viel davon stimmt, wird vermutlich nie bekannt werden. Aber das ist vielleicht besser so. Es heißt also mal wieder: abwarten und Tee trinken.