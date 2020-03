Als der Rückzug von Prinz Harry und Herzogin Meghan Großbritannien in Schockstarre versetzte, da hatten die Schweden ihr Königshaus längst verschlankt – und das völlig unaufgeregt. Im Herbst 2019 hatte König Carl Gustaf (73) verkündet, das Königshaus zu verkleinern, die Aufgaben und Pflichten im Namen der Monarchie auf weniger Schultern zu verteilen.

Zwei Paare der nächsten Royals-Generation (von links): Herzogin Kate und Prinz William (links) treffen im Januar 2018 Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel. | Bild: Vicoria Jones / PA Wire / dpa

Im Fokus stehen nur das Königspaar und seine direkten Nachfolger. Um die Familien von Prinz Carl Philip (40) und Prinzessin Madeleine (37) wird es ruhiger – ihre Kinder sind keine königlichen Hoheiten mehr. Sie sind nicht mehr Teil des Königshauses, nehmen keine Aufgaben wahr, bleiben aber Teil der königlichen Familie. Auf die Thronfolge hat die Entscheidung keinen Einfluss.

Das passt zu den herrlich normalen Schweden, die weitgehend ohne Skandale auskommen, nicht auf großem Fuß leben, ihre (wenn auch nur repräsentativen) Ämter als Job betrachten und diesen auch ernst nehmen. Mit 415.000 Instagram-Fans ist das Königshaus zwar weit entfernt von den Zahlen so mancher Unterhaltungs-Promis – aber mit fast 1600 Beiträgen fleißiger als die meisten.

Schnappschuss aus dem Jahr 1983: Victoria (von links), Carl Philip, König Carl Gustaf, Madeleine und Königin Silvia im Heu. | Bild: Jan Collsioo / Scanpix Sweden / AFP

Carl Gustaf, seit 1973 König, lernte 1972 bei den Olympischen Sommerspielen in München die gebürtige Heidelbergerin Silvia Sommerlath (76) kennen, das Paar heiratete 1976. Carl Gustaf ist begeisterter Skiläufer, aktiver Pfadfinder und Liebhaber schneller Autos.

Seine Frau engagiert sich für allerlei gute Zwecke – die Mentor-Stiftung führte sie auch schon das eine oder andere Mal an den Bodensee. Das schwedische Königshaus ist mit der Konstanzer Familie Bernadotte verwandt.

Alle drei Kinder sind mit Bürgerlichen verheiratet. Zuerst schloss Victoria (42) den Bund fürs Leben – das war 2010, ihr Mann ist der ehemalige Fitnesstrainer Daniel Westling (46). Victoria scheint nach schweren Jahren in ihrer Rolle als zukünftige Königin mit eigenem Hofstaat angekommen zu sein.

Früh übt sich: Prinzessin Estelle (links neben ihr Prinz Daniel, rechts Kronprinzessin Victoria) schüttelt bei einem Empfang Hände. | Bild: Christine Olsson / TT News Agency / AFP

Bei Auftritten sind ihr und ihrem Mann alle Sympathien sicher, die älteste Tochter Estelle (8) wird behutsam an das Leben in der Öffentlichkeit gewöhnt.

Prinzessin Madeleine (37) hat Schweden bereits vor Jahren verlassen, um unbehelligt leben zu können. Sie ist seit 2013 mit dem Geschäftsmann Christopher O’Neill (45) verheiratet, das Paar hat drei Kinder, lebte in New York und London, jetzt in Florida.

Prinzessin Madeleine (von links) mit ihrer jüngsten Tochter Adrienne, der Erstgeborenen, Leonore, Ehemann Christopher O‘Neill und Sohn Nicolas. Die Familie ist selten bei öffentlichen Anlässen zu sehen – hier bei Adriennes Taufe im Juni 2018. | Bild: Henrik Montgomery / AFP

Prinz Carl Philip (40, studierter Grafikdesigner) ist seit 2015 mit dem ehemaligen Model Sofia Hellqvist (35, jetzt Prinzessin Sofia) verheiratet, die beiden haben zwei Söhne.