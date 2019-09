Fernsehen vor 23 Stunden

Eine Konstanzerin versucht ihr Glück bei „The Voice Of Germany“

Veronika Rzasa will am Donnerstag bei den Blind Auditions der Castingshow „The Voice Of Germany“ mit ihrer Stimme überzeugen. Die 27-Jährige Sängerin, die in Konstanz aufgewachsen ist und inzwischen in Kreuzlingen lebt, träumt nicht von der großen Musikkarriere – beworben hat sie sich eigentlich aus Spaß. Wir haben mit ihr gesprochen.