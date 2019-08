Zwischen Frühjahr 1968 und Frühjahr 1969 muss was in der Luft gelegen haben – so viele Menschen wurden 40 Schwangerschaftswochen später geboren, die nun noch in diesem Jahr das halbe Jahrhundert voll machen oder die große Party zum runden Geburtstag schon hinter sich haben.

Die Liste ließe sich noch sehr, sehr lange fortsetzen – wir zeigen die spannendsten Neuzugänge im illustren Club der 50er.

Models wie Christy Turlington haben ihre große Zeit meist in jungen Jahren. Die US-Amerikanerin, zweifache Mutter, ist immer noch gut im Geschäft. Schon zu Beginn des Jahres, am 2. Januar, stieg ihre große Party. | Bild: ANGELA WEISS

Die politisch engagierte Dragqueen Olivia Jones feiert ihren Geburtstag am 21. November. Die Dschungelcamp-Zweite von 2013 betreibt Bars in St. Pauli und bietet in Hamburg auch Hafenrundfahrten an. | Bild: Axel Heimken

Der Österreicher Hans Sigl (seit dem 7. Juli 50 Jahre alt) war 2008 erstmals als „Der Bergdoktor“ im ZDF zu sehen. Viele Fans können sich den Schauspieler längst in keiner anderen Rolle mehr vorstellen. | Bild: Ursula Düren

So viel Ehrlichkeit muss erlaubt sein: Viel jünger als 49 – Jack Black hat am 28. August Geburtstag – sieht der US-Schauspieler und -Musiker dank Bart nicht gerade aus. Im Kopf ist da aber noch viel Kind. | Bild: Nick Agro

Dem US-Schauspieler Peter Dinklage ist erst recht spät der ganz große Durchbruch gelungen – als Tyrion Lennister in der Kultserie „Game Of Thrones“. Er hat seinen Geburtstag am 11. Juni gefeiert. | Bild: ANGELA WEISS

Die New Kids On The Block brachen Ende der 80er und Anfang der 90er viele Mädchenherzen. Die Mädchen sind heute Frauen, und Sänger Donnie Wahlberg feiert am 17. August runden Geburtstag. | Bild: JOHN SCIULLI

Man will es vielleicht nicht glauben, aber es ist so: Die musikalische Karriere der Kelly Family dauert schon so lange an, dass Familienmitglied Patricia Kelly am 25. November tatsächlich 50 Jahre alt wird. | Bild: Monika Skolimowska

Kann das sein? Ja, der kanadische Schauspieler Jason Priestley, in den 90er-Jahren dank des Serienhits „Beverly Hills, 90210“ der Held vieler Teenager, ist ab 28. August ein halbes Jahrhundert alt. | Bild: Dominik Bindl

Dass sich US-Schauspieler Matthew McConaughey gern leicht bekleidet zeigtm wird sich vermutlich auch nach seinem Geburtstag am 4. November nicht ändern. Manche werden sagen: Ein Glück! | Bild: CHRIS DELMAS

Am 3. Oktober ist sie dran: Gwen Stefani wird 50 Jahre alt. Kaum zu glauben! Es war gefühlt gestern, als sie mit der Band No Doubt und dem Hit „Don‘t Speak“ bekannt wurde. Tatsächlich war es 1996. | Bild: Dimitrios Kambouris

US-Schauspielerin Ellen Pompeo ist hierzulande vor allem dank der Serie „Grey‘s Anatomy“ bekannt, in der sie seit 2005 eine Ärztin spielt. Am 10. November steigt bei ihr vermutlich eine große Party. | Bild: JEAN-BAPTISTE LACROIX

Der Spanier Javier Bardem hat am 1. März seinen runden Geburtstag gefeiert – vermutlich mit Ehefrau Penélope Cruz und den beiden Kindern. Seine Karriere wurde schon 2008 mit dem Oscar gekrönt. | Bild: GABRIEL BOUYS

Marie Bäumer, die am 7. Mai Geburtstag hatte, gehört seit vielen Jahren zu Deutschlands besten Schauspielerinnen. Mit dem Romy-Schneider-Film „3 Tage in Quiberon“ bleibt sie nachhaltig in Erinnerung. | Bild: Georg Wendt

Sängerin und Schauspielerin Jennifer Lopez hat sich am 24. Juli extra einen Tag freigenommen, um ihren Geburtstag zu feiern. Privat ist sie glücklich wie nie, beruflich so erfolgreich wie selten zuvor. | Bild: Dimitrios Kambouris

Jennifer Aniston ist bereits seit dem 11. Februar 50 Jahre alt. Ansehen kann man es ihr nicht – die US-Schauspielerin hat sich im Lauf ihrer langen Filmkarriere optisch nur sehr unwesentlich verändert. | Bild: DAVID LIVINGSTON