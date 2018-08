von Anne-Sophie Galli, dpa

Die Toilette ist ein Höhepunkt im Hotel von Fußballer Cristiano Ronaldo auf seiner Heimatinsel Madeira. Wenn sich Fans dort die Hände waschen, können sie dem Sportler ins Gesicht schauen – oder zumindest in ein überlebensgroßes Bild von ihm. Seine Sonnenbrillengläser sind Spiegel. So wie der Juventus-Turin-Spieler vermieten etliche andere Stars Hotelzimmer oder ihre Ferienvillen. Dabei geben sie den Gästen das Gefühl, ihnen näher zu sein.

Familienfotos an der Wand kann man in einem Hotel bewundern, das Schauspieler Til Schweiger in Timmendorfer Strand eingerichtet hat. Fans können aus Tellern essen, die er selbst designt hat. Und Fans von Bayern-München-Verteidiger Mats Hummels und Frau Cathy können gar in deren Bett schlafen – sie vermieten ihre Ferienvilla in Kroatien.

Dass Stars Urlaubern solche Angebote machen, komme häufiger vor, sagt Medienmanagement-Experte Hansjörg Zimmermann von der Macromedia Hochschule. „Vielen Prominenten geht es auch bei ihren Hotels und Ferienvillen um die Vermarktung ihres Namens, um Selbstdarstellung“, sagt Zimmermann. So postet etwa Ronaldo ab und zu Fotos von ihm in seinen Hotels.

Sehen Fans solche Fotos, haben einige Lust, selbst so Urlaub zu machen wie ihr Idol. Bieten Stars ihre Ferienhäuser oder Hotels an, wirken sie authentischer, wie Medienwissenschaftler Jan-Oliver Decker von der Universität Passau sagt. „Und Fans erliegen weitgehend der Illusion, so am Leben der Prominenten teilnehmen zu können.“

Zuhause ist's auch schön Schauspielerin und Hotelbesitzerin Jessica Schwarz (41) übernachtet, wenn sie in ihren Heimatort Michelstadt kommt, oft bei ihrer Familie. „Im Moment schlafe ich bei meiner Mutter, weil kein Zimmer frei ist“, sagt sie. Kürzlich hatte sie das zweite Haus ihres Boutique-Hotels („träum' weiter...“) in der südhessischen Odenwaldstadt eröffnet. Ihr altes Kinderzimmer heißt inzwischen „Vergissmeinnicht“ und ist zum fünften Zimmer des ersten Hotels „die träumerei“ umgebaut worden.

