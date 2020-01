von Nicole Rieß und dpa

Das Casting war vermutlich nicht einfach – aber man darf wohl sagen: Es hat sich zumindest teilweise gelohnt. Zwar zieht in der kommenden Woche auch wieder so manches Reality-TV-Sternchen vorübergehend in den australischen Dschungel, von dem selbst geübte Fernsehzuschauer noch nichts gehört haben.

Aber es sind in diesem Jahr echt Promis am Start, auch wenn deren große Zeit schon eine Weile zurückliegt. Die Karriere von Günther Krause zum Beispiel. Aber egal: Mit dem Ex-Verkehrsminister zieht nun erstmals ein Politiker ins deutsche Dschungelcamp. „Die Mehrheit meiner Kollegen in der CDU sagen, der Krause ist eben ein Verrückter. Nun macht er auch noch das“, zitiert RTL den 66-Jährigen.

Krause hatte 1990 als Chef-Unterhändler der DDR den deutsch-deutschen Einheitsvertrag unterschrieben und war später unter Helmut Kohl Bundesminister. Er trat zurück, weil er unberechtigt Lohnkosten für seine Putzfrau vom Arbeitsamt kassiert hatte. Später war Krause als Unternehmer tätig. 2018 verließ er ein von ihm bewohntes Haus an der Mecklenburgischen Seenplatte kurz vor der Zwangsräumung.

Aber nicht nur das ist neu: Bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ werden beispielsweise Maden in Zukunft nicht mehr bei lebendigem Leib von den Kandidaten verspeist. Um eklige Dschungelprüfungen werden die zwölf Teilnehmer aber nicht herumkommen. Am 10. Januar 2019 startet die 14. Staffel des Formats, am 25. Januar wird der Sieger oder die Siegerin feststehen. Sechs Könige und sieben Königinnen gab es bisher – es wäre also wieder Zeit für einen männlichen Monarchen.

Und das sind die zwölf Kandidaten:

Sonja Kirchberger

Bild: TVNOW / Arya Shirazi

Die Schauspielerin Sonja Kirchberger (55) ist nach eigenen Angaben reichlich mit Phobien ausgestattet. Sie weiß: „Die eigentliche Herausforderung sind die anderen."

Sven Ottke

Bild: TVNOW / Arya Shirazi

Der frühere Profiboxer Sven Ottke (52) will seine Gage spenden. Er hat nicht nur Angst vor dem Nichtstun, sondern auch vor seinem eher dünnen Nervenkostüm.

Anastasiya Avilova

Bild: TVNOW / Arya Shirazi

Anastasiya Avilova (31) hat ein großes Ziel: Sie will berühmt werden. Zuletzt war die Ukrainerin bei „Temptation Island" zu sehen. Leser von Männermagazinen kennen sie auch.

Elena Miras

Bild: TVNOW / Arya Shirazi

Elena Miras (29) ist bekannt aus „Love Island" und „Das Sommerhaus der Stars". Die gebürtige Schweizerin mit spanischen Wurzeln geht keinem Streit aus dem Weg.

Prince Damien Ritzinger

Bild: TVNOW / Arya Shirazi

Der Sänger Prince Damien Ritzinger (29) hat 2016 die Castingshow „Deutschland sucht den Superstar" gewonnen. Seine Gage will er in die Altersvorsorge stecken.

Günther Krause

Bild: TVNOW / Arya Shirazi

Günther Krause (66) sagt, er geht in den Dschungel, um „etwas gegen die Klima-Hysterie" zu tun. Camping-Urlaub ist ihm nicht fremd, gesundheitlich ist er aber eingeschränkt.

Raúl Richter

Bild: TVNOW / Arya Shirazi

Raúl Richter (32) wurde mit „Gute Zeiten, schlechte Zeiten" bekannt. Zuletzt war der Schauspieler bei den Karl-May-Festspielen. Dschungel-camp? Eine Chance!

Markus Reinecke

Bild: TVNOW / Arya Shirazi

Markus Reinecke (50) könnte man aus der RTL-Sendung „Die Superhändler" kennen. Der Flohmarkt-Fan lässt keinen Zweifel: „Ich bin der absolute Gewinnertyp."

Toni Trips

Bild: TVNOW / Arya Shirazi

Toni Trips (22) war im vergangenen Jahr auch bei DSDS und wurde dort Elfte. Sie sieht sich (auch ungeschminkt) als Kunstprodukt und will sich im Camp den Ängsten stellen.

Marco Cerullo

Bild: TVNOW / Arya Shirazi

Marco Cerullo (31) stammt aus dem baden-württembergischen Herrenberg. In der Show „Die Bachelorette" fand er die Liebe nicht, bei „Bachelor In Paradise" schon.

Daniela Büchner

Bild: TVNOW / Arya Shirazi

Daniela Büchner (41) geht „natürlich wegen der Kohle" in den Dschungel – aber auch, weil sie es, wie sie sagt, ihrem verstorbenen Mann Jens Büchner versprochen hat.

Claudia Norberg

Bild: TVNOW / Arya Shirazi

Claudia Norberg (49) braucht Startkapital für ihr neues Leben ohne den Schlagersänger Michael Wendler. Anders als er will sie möglichst bis zum Ende durchhalten.