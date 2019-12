Mit „Das weiße Band“ fing ihre Karriere an, in „Babylon Berlin“ gehört sie zur Stammbesetzung – und am 27. Dezember um 20.15 Uhr zeigt die ARD die Romanverfilmung „Der Club der singenden Metzger“ mit Leonie Benesch in einer der Hauptrollen. Wir haben mit der 28-jährigen Wahl-Londonerin gesprochen.