RTL steuert langsam, aber sicher, auf ein Jubiläum zu. Wenn es läuft wie geplant, dann wird 2020 bereits zum zehnten Mal ein Single-Mann ("Der Bachelor") auf die – der Erfahrung nach wenig Erfolg versprechende – Suche nach der Frau fürs Leben gehen. Anfang kommenden Jahres dürfte Staffel neun über den Bildschirm flimmern. In der Zwischenzeit wird der Spieß mal wieder umgedreht: Der Privatsender begleitet aktuell schon zum fünften Mal eine Frau, die nicht länger Single sein will ("Die Bachelorette", immer mittwochs um 20.15 Uhr) und glaubt, ihren Beziehungsstatus vor laufender Kamera ändern zu können. Zum zweiten Mal hat dort übrigens eine Frau die Wahl zwischen liebeshungrigen Single-Männern, die zuvor beim "Bachelor" nicht zum Zug gekommen ist. Wir stellen die Männer vor, die RTL bislang auf Frauen-Suche geschickt hat.

Marcel Maderitsch (44) hatte 2003/2004 an der Côte d’Azur die Wahl zwischen 25 Frauen. Bis zu 3,6 Millionen Zuschauer schalteten damals ein, um zu sehen, wie der Bank-Angestellte sich schließlich für eine Schornsteinfegerin aus Berlin entschied. Juliane Ziegler (36) wird bei Wikipedia inzwischen als Moderatorin geführt. Maderitsch begann nach der Staffel eine Beziehung mit der Zweitplatzierten. Er lebt heute als Finanzberater in der Schweiz – fernab der Öffentlichkeit.

Marcel Maderitsch entschied sich 2003 für Juliane Ziegler. | Bild: Harald Köster/RTL/dpa

Paul Janke (36) wurde die schwierige Aufgabe übertragen, dem RTL-Format nach acht Jahren Pause neues Leben einzuhauchen. 2012 durfte der ehemalige "Mister Hamburg" in Kapstadt mit 20 Frauen flirten. Die Liebe zu Anja Polzer (34) aus Weingarten hielt jedoch nur wenige Monate. Mit durchschnittlich 4,8 Millionen Zuschauern war die Sendung immerhin ein großer Erfolg. Janke ist heute unter anderem als DJ tätig und nimmt im Fernsehen mit, was geht – zuletzt die Show "Bachelor In Paradise". Aus seiner Staffel ist noch die spätere Dschungelcamperin Georgina Fleur (28) bekannt, ein selbst ernanntes It-Girl.

Strahlemann Paul Janke hat kein Glück in der Liebe. | Bild: Instagram/jankepaul

Jan Kralitschka war 2013 der Auserwählte, der mit 20 Frauen eine schöne Zeit vorwiegend in Südafrika verbringen durfte. Zwar bekam Alissa Harouat (30, die im März Mutter geworden ist) die letzte rote Rose – was die Zuschauer wenig begeisterte, hatten sie doch die Schweizerin Ramona Stöckli als sichere Siegerin gesehen. Eine Beziehung entstand dennoch nicht. Kralitschka, der als Model und Anwalt arbeitet, ist zurzeit als Juror in "Curvy Supermodel" im Fernsehen zu sehen. In der Staffel mit ihm wurde das Erotik-Sternchen, spätere Ballermann-Sängerin und Dschungelcamperin Melanie Müller (30) bekannt, die inzwischen verheiratet und Mutter eines Kindes ist.

Jan Kralitschka genießt das Leben. | Bild: Instagram/jan_kralitschka

Christian Tews (38) war der männliche Star der vierten Staffel im Jahr 2014, die wieder in Südafrika entstand – bis auf die sogenannten "Dream Dates", die hier beispielsweise auf den Malediven und in Schweden stattfanden. Angeblich wurden die 22 Kandidatinnen, die der Unternehmer dort kennenlernte, aus 16 000 Bewerberinnen ausgewählt. Parfümerie-Fachverkäuferin Katja Kühne (33) eroberte Tews' Herz. Beinahe eine Sensation: Ihre Beziehung hielt auch noch bis nach der Ausstrahlung der Sendung – dann allerdings nicht mehr lange. Auf Instagram präsentiert er mit Vorliebe sein Familienglück (Frau und Zwillingsmädchen). In der Staffel wurden Angelina Heger (26, "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!") und Jessica Paszka (28, "Die Bachelorette") bekannt.

Christian Tews ist inzwischen zweifacher Vater. | Bild: Instagram/tews.christian

Oliver Sanne (31) war 2014 "Mister Germany" – ein Jahr später buhlten 22 Frauen um seine Gunst, dieses Mal im kalifornischen Los Angeles. Liz Kaeber (25) erhielt seine letzte Rose, die Gefühle erkalteten jedoch schnell. Der Fitness-Experte versuchte sein Glück in diesem Jahr noch einmal bei "Bachelor In Paradise". In der fünften Staffel wurde Playmate Sarah Nowak (27) bekannt, die später zu "Promi Big Brother" ging, inzwischen verheiratet ist und vor acht Monaten zum ersten Mal Mutter wurde.

Oliver Sanne hat den Hund fürs Leben gefunden. | Bild: Instagram/oliversanne.coaching

Leonard Freier (33) wurde der "Bachelor" des Jahres 2016. Er lernte die Bewerberinnen in Miami kennen. Allzu lange kann er damals noch nicht allein gewesen sein, denn zum Start der Sendung war seine Tochter erst ein Jahr alt. Die Liebe zu Show-Siegerin Leonie Sophia Pump (27) hielt dem Alltagstest nicht stand. Der Versicherungsfachmann hat bei Instagram beachtenswerte 78 000 Fans – da kann keiner seiner Vorgänger mithalten. Mit der Mutter seiner Tochter ist Freier seit Juni verheiratet. Auch Model Saskia Atzerodt (26) war in seiner Staffel dabei, ebenso wie später in "Bachelor In Paradise".

Zweite Chance: Leonard Freier hat seine Ex-Freundin Caona geheiratet. | Bild: Instagram/leonard.freier

Sebastian Pannek (32) war im vergangenen Jahr der "Bachelor" Nummer sieben. 22 Frauen durfte der Marketing-Fachmann (und nebenberufliches Model) in Miami kennenlernen. Die Beziehung zu Siegerin Clea-Lacy Juhn (27) hält den Rekord unter den Bachelor-Liebschaften – die beiden haben sich erst im Juni dieses Jahres getrennt. 330 000 Fans hat Pannek auf Instagram – damit ist er Spitzenreiter. In der siebten Staffel waren auch die spätere Dschungelcamperin Kattia Vides (30) und Evelyn Burdecki (28) dabei, die sich in "Bachelor In Paradise" verliebte.

Sebastian Pannek sucht weiter nach seiner Traumfrau. | Bild: Instagram/sebastian.pannek

Daniel Völz stellte sich in diesem Jahr in Miami vor die Kameras – wie praktisch, dass er ohnehin in den USA lebt. Der Immobilienmakler mit 129 000 Instagram-Abonnenten erwies sich nicht als Kind von Traurigkeit, küsste sich munter durch die Riege der 24 Kandidatinnen und kassierte dafür sogar eine Ohrfeige. Die kam von Yeliz Koc (24), die inzwischen mit "Bachelorette"-Kandidat Johannes Haller (30) liiert ist. Apropos "Bachelorette": Nadine Klein, Kandidatin der achten "Bachelor"-Staffel, sucht jetzt in dieser Sendung die große Liebe. Völz, übrigens Enkel des im Mai verstorbenen Schauspielers Wolfgang Völz, entschied sich in der Show für Kristina Yantsen (25), beide waren aber nur kurz ein Paar.

Daniel Völz kann auch dem Alleinsein etwas abgewinnen. | Bild: Instagram/daniel_voelz

